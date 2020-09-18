Son dakika haberleri | Bakan Koca: "Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Koca: "Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem"

Gelen son dakika haberine göre Ege Bölge İlleri Değerlendirme Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de Ege Bölge İlleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Ege Bölge İlleri Değerlendirme Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gelişi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları İZMİR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de Ege Bölge İlleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem. Türkiye bu süreçte özelikle son 18 yılda oluşturduğu güçlü sağlık altyapısı ve insan gücüne yaptığı yatırımlarla kazandığı tecrübe ve özverili sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav veriyor"

Son dakika haberleri | Bakan Koca: Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem

Fahrettin Koca, Koronavirüs, İzmir, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 19:00 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Koca: 'Koronavirüs salgını ülkemizin sağlık altyapısının sınandığı bir dönem' - Son Dakika

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