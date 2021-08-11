Son dakika haberleri! Bakan Koca: Okullarımız zamanında açılacak - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Salgının seyri, iş yerleri ve eğitim kurumları ile yerli aşı çalışmalarının toplantının gündemi olduğunu belirten Bakan Koca, aşıların kullanıma girmesinin salgınla mücadelede en büyük kırılma anlarından biri olduğunu söyledi.

'YÜZ YÜZE EĞİTİMDEN VAZGEÇMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'Çocukların 1,5 yıllarını yüz yüze ve uygulamalı eğitimden uzak geçirdiğini hatırlatan Koca, şöyle konuştu: "Uzaktan eğitim gerçekten eğitimin bir miktar uzağımızda kalması sonucunu doğurdu. Ancak, bu günler geride kaldı. Artık aşı var. En net ve yüksek sesle ifade etmek isterim ki tüm okullarımız zamanında açılacak. Yüz yüze eğitimden vazgeçmemiz kesinlikle mümkün değildir. Tüm seviyelerde okullarımız yüz yüze eğitim verecek, uygulamalı eğitimler aralıksız olarak devam edecektir. Artık aşı var. Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi koruyarak uygulamalı ve yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Gerek ilk ve orta öğretimde gerekse yükseköğrenimde öğrencilerimizi ve ailelerini koruyacak tedbirleri alarak, tüm hazırlıklarımızı yaparak eğitime ara vermeden gelecek eğitim öğretim dönemini karşılayacağız."Bilim Kurulu'nun eğitimde uyulması gereken kuralları belirlediğini açıklayan Fahrettin Koca, "Alınması gereken tedbirler ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. Bu çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığımızla ve Yüksek Öğretim Kurulumuzla istişare ederek en kısa sürede sizlerle paylaşacağız. Fiziki koşulları hazır etmek için ilgili kurumlarımız, bakanlıklarımız tam bir koordinasyon halinde çalışacak ve okullarda öğrencilerimizi bekleyeceğiz. Bu süre zarfında çok önemli bir işimiz var. O da aşı olmamış öğretmen ve öğretim üyesi kalmayacak tedbirleri hayata geçirmek. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi korumanın birinci adımı, öğretmenleri, öğretim üyelerini ve öğrencilerimizin birlikte yaşadıkları ailelerini aşılamaktır" ifadelerini kullandı.'HASTALIK TAŞIMADIKLARINI DÜZENLİ OLARAK KONTROL ETTİRECEKLER'Bakan Koca, aşı olmanın eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle tercih olmaktan, toplumsal ödeve dönüştüğünü belirterek, "Aşı programımız bugüne kadar bir teşvik ve tercih konusuydu oysa artık eğitim ve iş hayatının devamı gayesiyle her bir vatandaşımız için tercihe bırakılamayacak bir toplumsal ödevdir. Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayan kişiler ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir. Özellikle öğrenci velileri ya aşılarını tamamlayacaklar ya da hastalık taşımadıklarını düzenli olarak kontrol ettirmek zorunda olacaklar. Bunun detaylarını ilgili kurumlarımızla yapacağımız ortak çalışmalar neticesinde ilan edeceğiz. Tekrar ifade etmek istiyorum yüz yüze eğitim olmazsa olmazımızdır. Çünkü artık aşı var. Aşı iş ve eğitim hayatı için artık bir teşvik ve tercih değil toplumsal bir ödevdir" diye konuştu.'BU VERİLER DÜNYA TARAFINDAN İLK DEFA ÖĞRENİLECEK'Aşılamada halen istenilen seviyede olunmadığını ve toplumsal bağışıklığın kazanılamadığını ifade eden Koca, aşılarla ilgili bir çalışma tamamladıklarını ve çalışmanın yakında bilimsel bir dergide yayımlanacağını söyledi. Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu çalışmamızda aşı olmuş 30 milyondan fazla vatandaşımızı inceledik. Sizlere çalışmamızın en önemli sonuçlarından bazılarını ifade etmek isterim. İnaktif aşı olan vatandaşlarımızda en yüksek koruma seviyesi, 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda. Buna en yakın koruma seviyesi ise 2 doz inaktif aşı olup 3'üncü doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızda. İlan edilen gruplarda 3'üncü doz aşının yaptırılması son derece önemli ve faydalı olarak belirginleşti. Bu veriler dünya kamuoyu tarafından da ilk defa öğrenilecek ve belki de ülkelerin aşı politikalarını değiştirecektir. 3'üncü doz aşı olması önerilen gurupta yer alıyorsanız mutlaka 3'üncü doz aşınızı olun. 2 doz aşı olmamışsanız kendinizi aşı olmuş kabul etmeyin. Yerli inaktif aşımızın da çalışmaları devam ediyor. Özellikle Turkovac aşımızın 3'üncü doz olarak uygulanmasından güzel neticeler almaya başladık. Sizleri Turkovac aşısının faz 3 çalışmasına ve 3'üncü doz olarak uygulanması klinik çalışmasına gönüllü olmaya davet ediyorum. Kendi aşımız kendi silahımızdır, bunu unutmamalıyız."

Okullar açılmadan toplumsal bağışıklığa ulaşılması gerektiğinin altını çizen Koca, vatandaşları bir an önce aşılarını yaptırmaya davet etti.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,