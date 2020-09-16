Bilim Kurulu Toplantısının ardından

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (11)

Koca: "(Okulların açılması) Hazırlık ve birinci sınıflarla ilgili '2+5 gün' şeklinde bir uygulamaya geçilecek."

Bakan Koca: "(Okulların açılması) Salgının çok yoğun illerde İl Hıfzıssıhha Kurulları başlatmama noktasında karar alabilir, şu an öyle bir durum yok."

Koca: "(Grip aşısı) Bilim Kurulu, kimlere zorunlu ve ücretsiz yapılması konusunu tekrar gündemine almış durumda."