Son dakika haberleri... Bakan Koca sağlık çalışanlarına moral veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Son dakika haber... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nöbetteki sağlık çalışanlarıyla iftar yaparak onlara moral veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nöbetteki sağlık çalışanlarıyla iftar yaparak onlara moral veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Bakan Koca, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Selimiye Mahallesi'ndeki Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğünde sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldiği fotoğraflara yer verdi. Bu paylaşımına, "Bugün nöbetteki sağlık çalışanlarımızın iftar sofrasına Sayın Cumhurbaşkanımız teşrif ettiler. Sağlık çalışanlarımıza moral verdiler. Teşekkür ederiz." notunu düşen Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik mesajını içeren videoyu da "Sayın Cumhurbaşkanımızın yüreklendirici bir teşekkürü var." ifadesiyle paylaştı.

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