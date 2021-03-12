Son dakika haber! ANKARA Bakan Koca Sağlık hizmeti için eve gitmek gerekiyorsa, ekibimiz gidiyor

Son dakika gündem haberi... Bakan Koca: Sağlık hizmeti için eve gitmek gerekiyorsa, ekibimiz gidiyorSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı videoda evde sağlık hizmetine dikkat çekti.

Bakan Koca: Sağlık hizmeti için eve gitmek gerekiyorsa, ekibimiz gidiyor SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı videoda evde sağlık hizmetine dikkat çekti. Koca, paylaştığı notunda "Sağlık hizmeti için eve gitmek gerekiyorsa, ekibimiz gidiyor" dedi. Bakan Koca, Ankara Kızılcahamam'da bulunan Kasımlar köyünde çekilmiş videoda sağlık çalışanlarının evde verdiği sağlık hizmetine dikkat çekti. Koca, Twitter hesabından paylaştığı videoya "Sağlık hizmetine erişim için hastamızın evine gitmemiz gerekiyorsa ekiplerimiz evine gidiyor. Bu yavrularımız bize, geleceğimiz ise yavrularımıza emanet" notunu ekledi.

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