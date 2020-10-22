Son dakika haberleri: Bakan Koca: Salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık - Son Dakika

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş , bakan yardımcılarımız, İl Sağlık Müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte, salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

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