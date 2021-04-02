Son dakika haberleri! Bakan Koca, sempozyuma katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Koca, sempozyuma katıldı
02.04.2021 10:27
Son dakika gündem haberi... Bakan Koca, sempozyuma katıldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sağlıkta Zihinsel Özel Gereksinimler ve Otizm Sempozyumu'na video konferans üzerinden katıldı.
Bakan Koca, sempozyuma katıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Sağlıkta Zihinsel Özel Gereksinimler ve Otizm Sempozyumu'na video konferans üzerinden katıldı. Koca, "Özel gereksinim gösteren bu hastalarımızın sağlıklarının korunması, rahatsızlıklarının ilerlemesinin engellenmesi ve iyileşmeleri yönündeki çabalarımız, ailelerimizin desteğiyle artarak devam edecektir" dedi.
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