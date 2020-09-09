Son dakika haberleri | Bakan Koca, sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Koca, sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti

Gelen son dakika haberlerine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden ve gerekli hassasiyeti gösteren herkese teşekkürlerini bildirdi.

Son dakika haberleri | Bakan Koca, sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden ve gerekli hassasiyeti gösteren herkese teşekkürlerini bildirdi.

Twitter hesabından sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet eden 2 kişinin fotoğrafını paylaşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumluluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim."

Fahrettin Koca, Bakan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 20:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Koca, sorumluluk ve hassasiyet gösterenlere teşekkür etti - Son Dakika

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