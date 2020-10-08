Bakan Koca: Teyakkuz halini gevşetemeyiz - Son Dakika

Bakan Koca: Teyakkuz halini gevşetemeyiz

08.10.2020 14:08
Bakan Koca: Teyakkuz halini gevşetemeyiz, System.String[]

Bakan Koca: Teyakkuz halini gevşetemeyizSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Pandemi henüz bitmemiş oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır.

Bakan Koca: Teyakkuz halini gevşetemeyiz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Pandemi henüz bitmemiş oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Hala tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel ve kamu hastanelerimiz ile birlikte hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9'uncu Sağlık Zirvesinin açılış konuşmasını video konferans ile yaptı. Bakan Koca, özel sağlık kuruluşlarının Covid hastalarına kapılarını açtığını pandemi sürecinde herkesin taşın altına elini koyduğunu söyledi. Koca, "Özel sektörün de bu mücadeleye istekli olarak katılması pandemiye karşı sürdürdüğümüz mücadelenin başarıyla devam ettirilmesinde önemli katkı sağlamıştır. Anayasamızın da sağlık başlığı altında vurguladığı gibi esas olan kamu ve özel sağlık kuruluşlarının bir ayrım gözetmeksizin aynı gayeye hizmet etmeleri ve bu gayeye yönelik olarak aralarında iş birliğinin geliştirilmesidir. Devletin görevi bu hedefi gerçekleştirecek planlama ile sağlık kuruluşlarımızın hizmet vermesini temin etmek ve onları denetlemektir. Her kriz içinde fırsatlar barındırır. Pandemi de bu ortak çalışma kültürün çalışması adına hem devlet hem özel sektör tarafında fırsat sunmuştur. Ortak iş yapabilme sayesinde ülkemiz tüm dünyaya tıbbi malzeme desteği sağlamış, kendi tedavi algoritmasını geliştirerek dünyaya örnek olmuştur. İhtiyaç duyduğu ventilatör gibi cihazları kısa sürede üretebilecek bilgi, tesis imkanına sahip olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. İlaç ve tıbbi cihaz sektörümüz pandemi mücadelesinde motor güçlerimizden olmuştur. Hızla üretime geçerek ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayan dünyaya ihraç edebilecek miktarda üretim kapasitesi oluşturan sektörümüz bizim için iftihar vesilesi olmuştur" diye konuştu.

'PANDEMİ BİTMEMİŞ, TEHDİT ORTADAN KALKMAMIŞTIR'Bakan Koca, özel sağlık kuruluşlarının kritik ve ağır hastaların tedavisi için yoğun bakım kapasitesiyle tedavide önemli bir kaynak sağladığını vurgulayarak şöyle konuştu: "Pek çok gelişmiş ülkede pandeminin ilk günlerinde gördüğümüz yoğun bakım kuyrukları, hasta tercih etme tabloları ülkemizde yaşanmamıştır. Bunda özel hastanelerin aktif rol almasının önemli etkisi olmuştur. Pandemi henüz bitmemiş, oluşturduğu tehdit ortadan kalkmamıştır. Hala tedbirleri elden bırakamayız. Sağlık kuruluşlarımızdaki, sahadaki teyakkuz halini gevşetemeyiz. Özel ve kamu hastanelerimiz ile birlikte hazırlıklı olmalıyız. SGK belli bir ödeme dengesini, gelir gider hesabını gözetme durumunda olan bir kurum. Sadece pandemi süreciyle sınırlı olmayan sürdürülebilirliği muhafaza görevi var. Pandemi döneminde halk sağlığını koruma, hastaların tedavisine mümkün olan tüm imkanlara erişim sağlama adına son derece rahatlatıcı bir tutum gösterdi. Bakanlığımız da pandemi ile mücadele için ihtiyaç duyulan kaynağı sağlamada yanımızda oldu."'SAĞLIK TURİZMİNE ÖNEM VERİYORUZ'Bakan Koca, tüm dünyadan sağlık hizmetlerinin önemli bir gelir kaynağı, ülkelere katma değer üreten bir sektör olduğunu bildirerek, "Ülkemizde 2018 yılı istatistiklerine göre sağlık harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki oranı yüzde 4,4. 2019 rakamları ise kasım ayı içinde açıklanacak. Bu seviyenin korunmuş olduğunu tahmin ediyorum. Bizim gönlümüz bir yandan sağlığa ayrılan bütçe payının artması diğer yandan sağlık sektörünün dış kaynaklardan da hizmet üretimi yoluyla gelirlerin artırılmasıdır. Bu yüzden sağlık turizmine önem veriyoruz. Kurduğumuz USHAŞ koordinatörlüğünde bu alanda bir sinerji oluşturmanın çabası içindeyiz. Pandemi dönemi bize bu alanda fırsat kapısını daha da aralamıştır. Bütün sağlık kuruluşlarıyla mülkiyet ayrımı yapmadan kamu hizmetinin verildiği anlayış üzerine kurulu bir sağlık sistemine sahibiz" dedi.

Haber:  Nursima ÖZONUR/ ANKARA, -


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Bakan, Kamu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Teyakkuz halini gevşetemeyiz - Son Dakika

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