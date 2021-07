Son dakika haberleri: Bakan Kurum: "2023 yılında inşallah o özlediğimiz, beklediğimiz Ayder'imize kavuşacağız" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ayder'i kirlettik, rezil ettik' çıkışı ile gündeme gelen Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için, "2023 yılında inşallah o özlediğimiz, beklediğimiz Ayder'imize kavuşacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yaylası'nda yürütülen çevre ve doğa koruma projesini yerinde inceledi. Doğa harikası Ayder'i eski görünümüne kavuşturmak için başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan Bakan Kurum, yaylada yapılan halı sahayı inceledi. Ayder Yaylası'na gelen vatandaşlarla sohbet den Bakan Kurum, daha sonra tulum eşliğinde vatandaşlarla horon oynadı. Ayder Yaylası'ndaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Ayder'i dünya markası haline getirecek adımları atmaya gayret gösterdiklerini belirtti. Bakan Kurum, "Ayder Yaylamızda gerek kaplıca turizmini geliştirmek, gerek buradaki doğal alanların korunmasını sağlamak amacıyla bir çevre ve doğa koruma projesi yürütüyoruz. Buradaki doğal güzellikleri koruyarak yaylamızı dünya markası haline getirecek adımları atmaya gayret gösteriyoruz. Geçen yıl Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı Ayder Yaylası yenileme projesini etaplar halinde yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"52 apart otelimiz, 76 odalı termal otelimizin inşası yürütülmektedir"

Ayder Yaylası'nda ilk etapta tüm altyapıyı yenilediklerini kaydeden Bakan Kurum, "Gerek içme suyu, gerek kanalizasyon, gerek yağmur suyu, gerek kaldırımları. Buraya gelen vatandaşlarımızın burada hoşça vakit geçirebilmelerini temin etmek amacıyla yenileme sürecine gittik. Kullandığımız malzemeler, yapmış olduğumuz projede hep çevreye uyumlu, Ayder'imize uyumlu hale getirmek adına atılmış adımlar oldu. Burada altyapıyı tamamlamaya müteakip apart otellerimizin inşasını gerçekleştiriyoruz. 52 apart otelimiz, 76 odalı termal otelimizin inşası yürütülmektedir. Bu çerçevede önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde hem termal otelimizin hem de apart otelimizin inşasını tamamlamış olacağız. Bu üniteleri rezerv olarak kullanacağız. Ayder'in siluetine bu doğaya zarar veren yapıların bu alanlara taşınma sürecini yönetiyoruz. Esnaf ve vatandaşımızla bir araya geldik onların taleplerini aldık. Bu projeyi onlarla beraber yürütüyoruz. Bu süreçte vatandaşımızı hiçbir şekilde mağdur etmeden onlarla birlikte yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"Silueti bozan 160 yapı için dönüşüm projesi"

Ayder'in siluetine zarar veren 160 yapıyı siluete uygun yapılmış binalara taşımak için önemli bir dönüşüm süreci yürüttüklerini belirten Bakan Kurum, "Ayder'e her yıl binlerce ziyaretçimiz geliyor. Trafik yükü sebebiyle arabalardan gezme imkanınız yok. Bu araçları da hemen Ayder'imizin girişinde bir otopark inşaatımız var. Yaklaşık 40 seviyesine geldi. Otoparkımızı da önümüzdeki yılın ilk aylarında tamamlıyor olacağız. Yeni sezona otelimizle, apart ünitelerimizle yine otoparkımızla bitmiş bir Ayder'i inşallah şehrimize kazandırmış olacağız. Bu sayede gelen vatandaşlarımız da bu güvenli alana araçlarını park edecekler. Oradan da ring servisleriyle Ayder'de gezebilecekler. Bu imalatları TOKİ eliyle yapıyoruz. Toplamda 160 yapıyı Ayder'imizin siluetine zarar veren bu yapıları yeni alanlara siluete uygun yapılmış binalara taşımak suretiyle önemli bir dönüşüm sürecini yürütüyor olacağız. Diğer taraftan Ayder'imizde maalesef atık su arıtma tesisimiz yoktu. Yine yapmış olacağız çevre koruma projesi çerçevesinde İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle bir arıtma tesisi inşa ettik. Bu tesisimiz şuan itibariyle Ayder'imize hizmet etmektedir. Ayder'deki atık sularımızın arıtılarak o şırıl şırıl sesini duyduğumuz derelerimizin, şelalelerimizin, ırmaklarımızın korunmasını sağlamış olacağız. Buradaki ekolojik yaşamın sürmesi adına, bu doğanın korunması adına çevre projemizin bir adımı da bu atık su arıtma tesisimiz şu an itibarıyla faaliyete geçmiş oldu" diye konuştu.

"İmar barışını suiistimal eden 118 yapının 46'sının da yıkımını gerçekleştirdik"

İmar barışını suistimal eden 118 yapıdan 46'sının yıkıldığını söyleyen Bakan Kurum, "Denetimler neticesinde sit alanlarında ve özel çevre koruma bölgesinde imar barışını suiistimal eden yapılar vardı. 118 yapımız vardı. Bu 118 yapının 46'sının da yıkımını gerçekleştirdik. Burada çevre koruma projesi çerçevesinde adımlarımız atmaya gayret gösteriyoruz. Hayal ettiğimiz Ayder gerçekten bu yemyeşil ormanlarıyla masmavi gölleriyle dereleriyle ırmaklarıyla buradaki oksijenini koruyarak gelecek nesillere aktaracağımız bir proje olacaktır. Attığımız her adımda bu doğal güzelliğe zarar vermeyecek bu doğal güzellikle uyumludur. Bütün Ayder genelinde yaklaşık 1 milyar yatırım değeri olan apart üniteleri, otopark, çevre düzenleme kaldırımları, sokak aydınlatması, cami ve mescidiyle 22 bin metrekarelik alanı kesin korunacak alan ilan ettik. Burada salıncaklar vardı. O salıncakları Valiliğimizle beraber kaldırmak suretiyle o yaylanın önemli mekanını vatandaşımızın hizmetine sunmuş olduk. Bu meramızda, çayırımızda horonlar ve halaylar çekilecek. Tüm hayalimiz Ayder'imizi en güzel haliyle geleceğe taşımaktır. Uzungöl'de, Ayder'de yapmış olduğumuz projenin bir benzerini yapacağız. Merak eden vatandaşlarımız gelsinler burayı görsünler. Yapılan işler tamamen doğaya uyumlu, zarar vermeyen adımlardır. Bu adımları atmak suretiyle Ayder'imizi de, Uzungöl'ümüzü de aslına uygun hale getirecek projeleri inşallah gerçekleştiriyor olacağız. Cumhurbaşkanımız attığımız her adımı inanın takip ediyor. Hem memleketi olması nedeniyle hem de Ayder'e verdiği özel önem sebebiyle bizde ekip olarak hem bakanlığımız hem milletvekillerimiz hem valimiz hep birlikte işin üzerinde vatandaşlarımızla görüşerek, anlatarak süreci yürütmeye gayret gösteriyoruz. İnşallah işin sonuna kadar bu projeyi aynı anlayış işe görüyoruz olacağız" ifadelerini kullandı.

"Rize merkezdeki kentsel dönüşüm şehre nefes aldıracak"

Rize merkezde çok önemli kentsel dönüşüm faaliyetleri yürüttüklerini dile getiren Bakan Kurum, "Rize merkezde dönüşüm süreci başlattık. Daha önceki imar planları dolgu olan ancak süreç içerisinde yapılaşan fakat demirin korozyona uğradığı ve deprem riski taşıyan yine bu noktada yan yatan binalarımız vardı. Bu binalara ilişkin Yağlıtaş'da yaklaşık 460 tane rezerv konutlar inşa ediyoruz. Salarha'da 460 tane rezerv konut üretiyoruz. Merkez çarşıda Rize'nin mimarisine uygun projeler geliştiriyoruz. Bu çerçevede inşaatımız başladı. İnşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de Rize merkezde çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini başlattık. Temelini de teşrifleriyle yapıyor olacağız. Bu proje de bittiğinde şehre sahilden nefes alacağı koridorlar oluşturuyoruz. Bu koridorlar sayesinde burada vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde bu alandan istifade edebilecekler. Sağlam güvenli konutlarda oturacaklar. Hemen önünde millet bahçesi projelendirdik. Sahilde yaklaşık 400 bin metrekare alan üzerinde içinde yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla, kıraathaneleriyle tüm Karadeniz'imizin buluşacağı bir mekan inşasını yürütüyoruz. Deniz dolgusuna müteakip millet bahçemizi 2023 yılına kadar tamamlayıp Rize'mizin, Karadeniz'imizin hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

"Eser üretiyoruz ve eser siyaseti yapıyoruz"

Bakan Kurum, eser ürettiklerini ve eser siyaseti yaptıklarını kaydederek, "Amacımız, hedefimiz Rize'nin yeşilini daha da artırmaktır. Bu doğal güzelliklerini koruyacak adımları atmaktır. Vatandaşımızın deprem riskini ortadan kaldırmaktır. Yaylalarıyla cennet vatanımızın en güzel kaplıcaları ile bu yaylalarına sahip çıkacak adımları atmaktır. Bu çerçevede sürecimizi projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz, eser üretiyoruz ve eser siyaseti yapıyoruz. Her zaman da vatandaşımızla birlikte yürüyoruz onlara rağmen hiçbir iş yapmadık yapmayacağız. İnşallah bittiği zaman hava limanımızla, lojistik limanımızla Rize'miz bölgede cazibe merkezi haline gelecektir ve buraya gelen vatandaşlarımız burada daha çok vakit geçirecekler daha kaliteli zaman geçirecekler. Spor sahalarıyla yürüyüş yollarıyla burada horon çekecekler, halay çekecekler ve bu doğal güzelliğimizi de koruyarak ecdadımızın, atalarımızın bize emanet ettiği bu güzellikleri inşallah gelecek nesillere aktaracağız" şeklinde konuştu.

"2023 yılında inşallah o özlediğimiz, beklediğimiz Ayder'imize kavuşacağız"

"2023 yılında inşallah o özlediğimiz, beklediğimiz Ayder'imize kavuşacağız" diyen Bakan Kurum, "Genel itibarıyla alt yapı işimizi tamamladık, şimdi üst yapıda çalışmalarımız yürütülüyor. Üst yapıya ilişkin de rezerv apartlarımızı ve termal otelimizi, tesisimizi önümüzdeki yıl itibarıyla otoparkla birlikte tamamlayacağız. Yani 2022 yılı sonunda burada üst yapıya ilişkin faaliyetlerin tamamının biteceğini ifade edebilirim. Bitmesine müteakipte burada taşınması gereken süreci, ki onu da başlattık, vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Vatandaşlarımızı yeni binalar bitmeden eski binalara ilişkin bir yıkım süreci yürütmek istemiyoruz. Açıkçası onların da mağdur olmasını istemiyoruz. Bu süreçte onlara taşınma yardımı, kira yardımı veriyoruz. 2022 yılı itibarıyla binalarımızın bitmesine müteakip yine taşınacak vatandaşlarımızı bu alanlara taşıyacağız. Orada imar planına uygun olmayan binaları da kaldırma sürecini hep birlikte yürütüyor olacağız. 2023 yılında inşallah o özlediğimiz, beklediğimiz Ayder'imize kavuşacağız diyebiliriz" ifadelerini kullandı. - RİZE