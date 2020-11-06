Bakan Kurum: "2508 az hasarlı, 338 de orta hasarlı binamız var"

-"Bugüne kadar 47 bin 689 binada 278 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık ve acil ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 283 ve 4 bin 100 bağımsız bölüme ulaştı"

-"Binası az hasarlı ve hasarsız olanlar evlerine girebilir"

-"Sahada 7 bin 129 personelimiz; enkaz kaldırma, sağlık hizmetleri, barınma-teknik hizmetleri faaliyetlerini yürütmektedirler"

-"Tedavi görenlerden 5'i ağır olmak üzere 7'si hastanede"

-"Hasar tespit çalışmalarımıza giden arkadaşlarımız vatandaşlarımızı detaylı şekilde bilgilendiriyorlar. Ancak apartmanında olmayan vatandaşlarımız da hasar tespitlerini, hasartespit.cbc.gov.tr adresinden öğrenebilirler"

-"Orta hasarlı binalara ilişkin güçlendirme yapmak zorundayız"

-"4 bin konut inşa edilecek, proje 1 ay içinde başlayacak"

İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.