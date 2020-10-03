DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

EŞİ VE ÇOCUKLARINI REHİN ALDI, ÖZEL HAREKAT POLSİLERİ OPERASYONLA KURTARDI-1

HATAY'ın Antakya ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayhan H.(35), eşi ve çocuklarını rehin aldı. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayhan H., hastaneye götürülmek istendi. Karşı çıkan H., eşi ve çocuklarını rehin alıp, çağrılara rağmen kapıyı açmadı. Bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şüphelinin ekiplerin, ikna çabalarına 'olumsuz' yanıt vermesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri de çağrıldı.

Özel harekat polisleri, itfaiye merdiveniyle evin balkonuna çıktı. Bir türlü ikna edilemeyen H., yaralandı. Eve giren ekipler, şüpheliyi ambulansa bindirip, hastaneye götürdü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Özel harekat polislerinin yangın merdivenine binmesiEkiplerin ellerindeki uzun namlulu silahlarİtfaiyenin hava yastığı açmasıOlay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,

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Bakan Kurum: 81 ilde 251 millet bahçesini projelendirdik

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Siirt'te katıldığı programda Türkiye genelinde 251 millet bahçesini projelendirdiklerini ifade ederek, "Millet Bahçesi projesi kapsamında 81 ilde 251 millet bahçesini projelendirdik. Bir kısmının açılışını gerçekleştirdik, bir kısmı da inşa aşamasında. Bu dünyadaki en büyük hüner kalpleri fethetmektir. Biz de tüm vatandaşlarımızın kalplerini fethetmek gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Siirt'e geldi. Temaslarına Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret eden Bakan Kurum, daha sonra İl Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Bakan Kurum'un yanı sıra Vali Hacbektaşoğlu, kamu kurum ve kuruluşu yetkilileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla yapılan İl Koordinasyon Toplantısı, kentte yapımı süren çalışmalar ve projeler değerlendirildi. 'SİİRT'TE 18 YILDA 10 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK'Toplantının ardından açıklamada bulunan Bakan Kurum, AK Parti iktidarları döneminde Siirt'te 18 yılda 10 milyar liralık yatırımın yapıldığını söyledi. Siirt'teki tarihi Ulu Camisi bölgesinde kentsel dönüşüm başlatılacağını belirten Bakan Kurum, şunları söyledi: "Kentsel dönüşümünden millet bahçesine, sokak sağlıklaştırma projelerinden alt yapı projelerine kadar, eğitimden sağlığa, kültürden sanata birçok konuda 18 yılda devrim niteliğinde projeler gerçekleştirdik. Siirt, deprem bölgesi kuşağında yer alan ilimiz. Bu bölgede en önemli maddemiz şehirde dönüştürülmesi gereken alanlar, tarihin kültürün öne çıkarılacağı meydan projeleri olacaktır. Bu kapsamda çalışmalarımızı bundan sonraki süreçte de yürüteceğiz. Bugüne kadar kentsel dönüşüme 12 milyon lira destek sağladık, 490 riskli binanın 460'ınının yıkımını gerçekleştirdik. Şehirler tarihleriyle anılıyor. Siirt'te, Selçuklunun mirası olan Ulu Camisi etrafından önemli bir kentsel dönüşüm çalışması başlatıyoruz. Bu kapsamda rezerv konutlar üreteceğiz. Eski hal diye bildiğimiz yaklaşık 40 bin metrekarelik alanda 300 konut üreteceğiz. Ulu Camisi'nin etrafındaki vatandaşlarımıza ister yerinde isterse hal binasının olduğu alana yapacağımız rezerv konutlar da isterse de bedellerini almak suretiyle bir dönüşüm gerçekleştireceğiz. İnşasını 2020 yılının mart ayında yapmak istiyoruz. Bu projeyi yaptığımızda eski tarihte gün yüzüne çıkacak."'100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KAPSAMINDA SİİRT'TE 504 KONUT İNŞA EDİLECEK'Bakan Kurum, Türkiye genelinde sürdürülen 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Siirt'te 504 konutun inşa edileceğini ifade ederek, "Diğer önemli projemiz ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın geliştirilmesidir. Bu proje için belediyemize 2 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Vatandaşımızın burada 7 gün 24 saat vakit geçireceği alanlar oluşacak. Şehir içinde eskiyen kanalizasyon hatların yenilenmesi için 5 milyon lira, şehir içinde asfalt ve kilitli parke taşı yapımı için 10 milyon lira, otogar yapımı için 3 milyon lira, Güres Caddesi'ndeki sokak sağlıklaştırma projesi için 5 milyon lira belediyemize İller Bankası aracılığıyla kredi veriyoruz. Siirt'imize evliyalar şehri dedik. Bu kapsamda Tillo ilçesindeki İbrahim Hakkı hazretleri türbesinin etrafında 40 bin metrekarelik bir regülasyon projesi gerçekleştiriyoruz. Bu proje kapsamında da özel idaremize 2 milyon lira destek sağlayacağız. TOKİ eliyle bugüne kadar Siirt'imize 535 milyon lira yatırım yaptık. 1286 konut inşa edip, 147 sosyal alanın ihtiyaçlarını giderdik. 100 bin sosyal konut projesinde Siirt'e 504 tane sosyal konut projesi gerçekleştiriyoruz. Alt gelir grubu vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olmalarını temin edeceğiz. İnşallah yıl sonunda ihalesi gerçekleştirip, 2020 yılında da inşasını tamamlayacağız" dedi.'GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN YOLU GÜÇLÜ ŞEHİRLERDEN GEÇER'Millet Bahçesi projesi kapsamında 81 ilde 251 millet bahçesini projelendirdiklerini anlatan Bakan Kurum, güçlü Türkiye'nin yolu, güçlü şehirlerden geçtiğini ifade ederek, "Milet bahçelerini bir kısmının açılışını gerçekleştirdik, bir kısmı da inşa aşamasında. Siirt'imizi de hem İbrahim Hakkı hazretlerinin türbesinin etrafında hem de eski devlet hastanesi olarak bildiğimiz 14 bin metrekarelik alanda millet bahçesini projelendirdik. Millet bahçesi finansmanı için belediyemize 5 milyon lira İller Bankası'nda hibe sağlıyoruz. Bu dünyadaki en büyük hüner kalpleri fethetmektir. Biz de tüm vatandaşlarımızın kalplerini fethetmek gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Her mahalleye, her sokağa, kimseyi ayırt etmeksizin hizmetlerimizi götüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü şehirlerden geçer. Siirt'imizi de marka şehir, güçlü şehir haline getirecek projeleri destekleyeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 2023'e giden yolda projelerimizi adım adım tamamlayacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİTuran KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, -

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Ayakkabı hırsızlığı kamerada

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir apartmandan ayakkabı çalan 2 kadın hırsız, binanın güvenlik kamerasınca görüntülendi.Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Çapahasan Mahallesi 389/1 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Yüzünde maske olan eşarplı 2 kadın, apartmanın önünde etrafı bir süre gözetledikten sonra binadan içeri. Apartmanın güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, 2 hırsız ayakkabıları gözüne kestirdi. Ev önündeki ayakkabı dolabında bulanan ayakkabıyı çalan hırsızlar, yanlarındaki pazar çantasına koyarak olay yerinden uzaklaştı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla hırsızların kimliğinin belirlenmesi amacıyla polis, çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜGüvenlik kamerasıHırsızların binaya girişiHırsızların ayakkabıyı alarak torbaya koymalarıHırsızların binadan çıkıp uzaklaşmalarından görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığındaki Atatürk posteri tahrip edildi

ÇANKIRI'da İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığı binasının penceresinde bulunan Atatürk posteri boyanarak tahrip edildi. İl Başkanı Aydın Akbaş, saldırıyı kınadıklarını belirterek, faillerin yakalanması için suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.Orta ilçe merkezinde bulunan İYİ Parti İlçe Başkanlığı'nın penceresine yapıştırılan Atatürk posterinin yüz kısmı, dün gece kimliği belirsiz kişilerce boyanarak tahrip edildi. İYİ Parti İl Başkanı Aydın Akbaş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, dün İYİ Parti Orta İlçe Başkanlığı binasının ön giydirmelerine saldırı yapıldığını belirtti. Saldırıda camda bulunan Atatürk'ün posterinin boyanarak tahrip edildiğini kaydeden Akbaş, "Bu saldırıyı hem partimize hem Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yapılmış hain bir saldırı olarak görüyor, şiddet ve nefretle kınıyorum. İlçe Başkanımız Hasan Canbaz, konu hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunmuştur. Çankırı İl Başkanlığı olarak bu eylemi düzenleyen partimiz ve Atatürk düşmanları şahısların bir an önce yakalanarak Türk adaletine hesap vermelerini bekliyorum. İYİ Parti'nin yükselişini ve iktidar yürüyüşünü kimse engelleyemeyecektir. Konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORRamazan SARICI/ÇANKIRI,

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Muhtar, oğlu ve yeğenini bıçaklayan 2 kişi tutuklandı

KARABÜK Eflani ilçesinde, kız kaçırma nedeniyle çıkan kavgada, muhtar Halil İbrahim Çelenli (52), oğlu Nadir Çelenli (28) ve yeğeni Fatih Çelenli'yi (30) bıçaklayarak yaralayan Halit S. ile İsmail Ç. tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karacapınar köyünde meydana geldi. İddiaya göre köy muhtarı Halil İbrahim Çelenli'nin kızı, Halit S.'nin yeğeni Osman V. tarafından kaçırıldı. Halil İbrahim Çelenli İstanbul'a giderek, kızını alıp, getirdi. Halit S. yanına İsmail Ç.'yi alıp, muhtar ile konuşmaya gitti. İki grup arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Halil İbrahim Çelenli, oğlu Nadir Çelenli ve yeğeni Fatih Çelenli bıçaklanarak yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Jandarma, Halit S. ile İsmail Ç.'yi gözaltına aldı. Jandarmada ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Halit S. ve İsmail Ç. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAdliyenin çevresinde alınan önlemlerAdliyeden görüntüAdliyeden çıkışları

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük),

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Genç kız, 1'inci kattan atlayıp, motosiklet hırsızlarına müdahale etti (2)'AĞABEYİM O MOTOSİKLETİ ALMAK İÇİN ÇOK EMEK SARFETTİ'

Antalya'da park halinde olan ağabeyine at motosikleti çalmak isteyen 2 kişiyi, birinci kattaki evlerinin penceresinden üzerlerine atlayarak kovalayan liseli Ayşe Katrağ (15), DHA'ya konuştu. Katrağ, motosikletin motor sesinin duyduğunu, pencereden baktığında da şüphelileri gördüğünü anlatarak, "İnternetim çekmediği için pencereye çıktım, iki kişinin apartmanın arkasına doğru geçtiğin fark ettim. Hemen akabinde motosikletin çalıştırıldığını duydum. Hareket ettiklerini ve bahçe kapısına doğru geldiklerini anlayınca üzerlerine atladım. Ağabeyim o motosikleti almak için çok emek sarf etti. Kimsenin çalmasına izin vermem. Hala olayın şokunu yaşıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ---------------Güvenlik kamerası görüntüleri detayAyşe Katrağ'ın motorsiklet başında detayAyşe Katrağ röpGenel detaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Bizim asıl problemimiz muhalefetin milli olmaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Bursa'da AK Parti Osmangazi 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Kandemir, "Bizim en büyük sorunumuz milli bir muhalefetin olmamasıdır. Biz, gönlü çok geniş bir siyasi hareketiz. Kollarımızı alabildiğimize genişleteceğiz" dedi.AK Parti Osmangazi Olağan Kongresi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen, Osman Mestan, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Işık ve partililer katıldı. Kongrede divan başkanı olarak Muhammet Balta seçildi. Kongrede ilçe başkanlığı için tek aday ise Ufuk Çömez oldu.'İNANDIĞIMIZ YOLDA YÜRÜYECEĞİZ'Kongrede konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bugün dünyanın dikkat kesildiği dünyayı meşgul eden pek çok sorun ülkemizin çevresinde cereyan ediyor. Bir asır önce yeni bir dünya inşa edilirken bu ülkeyi dışlayanlar şimdi Türkiye'nin de işin içinde olmasını eğer bir şey inşa edilecekse Türkiye'nin baş aktör olması gerektiğini görüyorlar. İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Bedeli ne olursa olsun hakkın hukukun yanında durmaya devam edeceğiz. Bize çok iş düşüyor. 2023 seçimleri kolay bir seçim değil. Biz dün hasım olanların ne kadar kolay hasım olduğunu olabildiğini son yerel seçimde gördük. Cumhur ittifakı olarak el ele verdik ve bu milletin bize çizdiği istikamete gayret gösterdik, mücadele ettik. Şimdi görüyoruz ki önümüzde 2023'e giden yolda olmadık ittifaklarla karşılaşmak da mümkün. O zaman iş bize düşer. O zaman gece gündüz mücadele edeceğiz. Bizler ömürlerini uyku halinde geçirenlerden, tepki vermemeyi, rahatı hikmet zannedenlerden değiliz. Zaten esas meselemiz de bu" dedi.'MUHALEFET YERLİ VE MİLLİ DEĞİL'

Muhalefetin politikalarını eleştiren Kandemir, "Bizde öyle bir muhalefet var ki öyle bir ana muhalefet var ki maalesef ömrü uyku halinde geçirenlerden de değil bunlar, uyku taklidi yapanlardan. Ne zaman bir sıkıntı yaşasa bu millet, ne zaman dara düşse, ne zaman yüreği sıkışsa, dikkat edin bunların tavırlarına yok olurlar ortadan. Ne zaman coşsak ne zaman başarsak, ne zaman mutlu olsak milletçe dikkat edin bunlara dudak ucuyla sevinirler. Bizim esas meselemiz yerli ve milli bir muhalefetin olmamasıdır. Ama milletimiz bunları görüyor. CHP'ye oy vermiş ya da karşımızdaki ittifakın diğer partilerine oy vermiş vatandaşlarımızın bizim onlara anlatmamız lazım. Gönlü çok geniş bir siyasi hareketiz biz. Kollarımızı alabildiğimize genişleteceğiz" dedi.