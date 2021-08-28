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Son dakika haberleri! Bakan Kurum afet bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Kurum afet bölgesinde incelemelerde bulundu

28.08.2021 13:43

Son dakika haberine göre Bakan Kurum afet bölgesinde incelemelerde bulundu Sosyal medyada yazılı açıklama yapan Bakan Kurum: "3 Eylül'deki ilk ihaleyle 478 konutun inşa sürecini başlatıyoruz" "Selde hasar gören sanayi sitelerinin tamamı yenilecek" "Bir yandan yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz, diğer yandan...

Bakan Kurum afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Sosyal medyada yazılı açıklama yapan Bakan Kurum:

"3 Eylül'deki ilk ihaleyle 478 konutun inşa sürecini başlatıyoruz"

"Selde hasar gören sanayi sitelerinin tamamı yenilecek"

"Bir yandan yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz, diğer yandan inşaat süreçlerimizi başlattık"

"Yeni konutlarımızı en geç 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız"

KASTAMONU - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta köy evleriyle birlikte bin 114 konut üreteceklerini belirterek, bu kapsamda bir yandan yıkım çalışmalarını sürdürdüklerini, diğer yandan da inşaat süreçlerini başlattıklarını kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel afetinin yaşandığı Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulunan Bakan Kurum, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selin ardından 17'inci günü geride bıraktıklarını belirterek, "Devletimizin tüm imkanlarıyla milletimizin yanındayız, yaraları sarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta köy evlerimizle birlikte bin 114 konut üreteceğiz" dedi.

"10 günde hasar tespit çalışmalarını tamamladık"

10 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Bakan Kurum, "Bu süreçte Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzle, çok hızlı bir şekilde hareket ederek 10 günde hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak, yıkılmış; Kastamonu'da 260 bina, 564 bağımsız bölüm, Sinop'ta 277 bina, 415 bağımsız bölüm tespit ettik. Hasar tespit sonuçlarına göre binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyoruz. Kastamonu'da yıkım kararı aldığımız 90 binanın tamamını yıktık. Sinop'ta da yıkım kararı aldığımız 101 binadan 64'ünün yıkımını gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Yeni konutlarımızı en geç 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız

Bir yandan yıkım çalışmalarının devam ettiğini diğer yandan da inşaat süreçlerini başlattıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Şehirlerimizde bir yandan yıkım çalışmalarımız devam ederken diğer yandan inşa süreçlerimizi başlattık. Yatay mimari esasıyla, zemin artı 3-4 katı geçmeyen yeni konutlarımızı en geç 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Bu süreçte hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması adına hak sahibi vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Belediyelerimize 24 milyon hibe verdik"

Belediyelere şu ana kadar 24 milyon lira hibe verdiklerini ifade eden Bakan Kurum, şöyle konuştu: "Sel nedeniyle oluşan tahribatı gidermek için altyapı ve üstyapı çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. İlbank eliyle içme suyu şebeke hatlarımızı tamir ettik, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının hasar tespitini yaptık. Belediyelerimize 24 milyon TL hibe verdik"

"3 Eylül'deki ilk ihaleyle 478 konutun inşa sürecini başlatıyoruz"

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Eylül'de çıkacakları ilk ihaleyle 478 konutun inşa sürecinin başlatılacağını açıklayan Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Bozkurt'ta 'Yeni Bozkurt' için vakit kaybetmeden çalışmaya başladık. TOKİ Başkanlığımız eliyle 3 Eylül'deki ilk ihaleyle 478 konutumuzun inşa sürecini başlatacağız. Yapacağımız çalışmalarla Bozkurt'un çehresini güzelleştireceğiz. Bozkurt'ta eskisinden daha büyük ve içinde kıraathanesi ve sosyal donatıları olan yeni bir kent meydanı yapacak, bölgeye ticaret aksı kazandıracağız. Yerel mimarimizi örnek alarak inşa edeceğimiz yeni meydanımızla Bozkurt'umuza değer katacağız. Bozkurt'ta, selde zarar gören ve yaklaşık 100 dükkan olan çarşımızı esnafımızla birlikte yenileyeceğiz. Sağlam binaların iç ve dış cephe tadilatını yapıp vatandaşlarımıza teslim etmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

"Selde hasar gören sanayi sitelerinin tamamı yenilecek"

Selde hasar gören sanayi sitelerinin tamamının yenileneceğini belirten Bakan Kurum, şöyle devam etti: "Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve AFAD ile birlikte inşa edeceğimiz yeni dükkanları 1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Sel bölgesinde ilk günden bu yana; Bakanlıklarımız, AFAD, KIZILAY, UMKE, JAK, kahraman Mehmetçiklerimiz, gönüllü yardım kuruluşlarımız ve emniyet güçlerimizle birlikte, her afette olduğu gibi omuz omuza çalıştık. Her bir çalışanımızın emeğine yüreğine sağlık. Biz, bir ve beraberiz... Selin oluşturduğu hasarları kısa sürede giderecek, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz.

Son dakika haberleri! Bakan Kurum afet bölgesinde incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri! Bakan Kurum afet bölgesinde incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri! Bakan Kurum afet bölgesinde incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri! Bakan Kurum afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Kastamonu, Bozkurt, Sinop, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Bakan Kurum afet bölgesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika Ekonomi


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