Son dakika haberleri: Bakan Kurum, Ankara'da 451 konutun temelini attı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Kurum, Ankara'da 451 konutun temelini attı

Son dakika haberi: ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da 'Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında 451 konutun temelini attı.

Son dakika haberleri: Bakan Kurum, Ankara'da 451 konutun temelini attı, System.String[]

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da 'Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında 451 konutun temelini attı. Bakan Kurum, "Toplamda 358 hak sahibi için 3+1, 87 hak sahibi için 2+1 daire yapıyoruz. Projemizi 2021 yılı sonuna kadar tamamlamak istiyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Altındağ ilçesinde 'Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi' kapsamında düzenlenen '451 Konutun Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Kurum'un yanı sıra Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Ankara milletvekilleri de yer aldı. Bakan Kurum, projeyle içinde 2 binden fazla kişinin yaşayacağı güvenli konutların yapılacağını söyledi.

'1 MİLYON 350 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLADIK'Bakan Kurum, son 100 yılda meydana gelen depremlerde 80 bin kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Vatanımızın yüzde 66'sı deprem riski altında. Yaklaşık bu alanlarda 60 milyon vatandaşımız yaşıyor. 2002 yılında AK Parti iktidarıyla beraber depreme hazırlık noktasında işe sosyal konut hamleleriyle başladık. 2002 yılında 81 ilimizde vatandaşlarımızın daha iyi yaşamasını teminen sosyal konut projelerine başlattık. Bugüne kadar 950 bin konut üretimini tamamladık. Bu da 950 bin mutlu aile demektir. 5 milyon vatandaşımızın ev sahibi olması demektir. Hem riskli alanlarda hem rezerv alanlarında 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. Bugün de Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle 81 ilimizde depreme dayanıklı konutlar için projelerimizi sürdürmeye gayret gösteriyoruz. Ankara'nın deprem dönüşümü, ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Ankara'da tıpkı İstanbul'da başlattığımız gibi bir dönüşüm seferberliğini başlattık. 'Ankara'nın her yerinde dönüşüm' projesi hedefiyle bugün Ankara'da toplam 21 riskli alanda, 33 rezerv yapı alanımızda çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.'SARAÇOĞLU İHALESİNİ 1 HAFTA SONRA YAPIYORUZ'Bakan Kurum, 'Altın Bahçe Projesi'nin inşa çalışmalarına başladıklarını belirterek, projenin 2021 temmuzunda tamamlanacağını kaydetti. İlk Türk mimarisi örneği olan Kızılay'da yaklaşık 110 bin metrekarelik alan olan Saraçoğlu Mahallesi'ni yenileme çalışmasının tamamlandığını kaydeden Kurum, "Oradaki binaların korunması, tescilli ağaçların korunması hiçbir şekilde ne binalara ne de tescilli alanlara zarar vermeyecek şekilde projemizi kuruldan geçirdik, ruhsatımızı aldık, ihalemizi 1 hafta sonra yapıyoruz. O projemizi de Ankara'mıza kazandıracağız proje ile Ankara'nın göbeğinde vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat vakit geçirebileceği önemli bir mekan olacak" dedi. 'PROJE 2021 SONUNA KADAR TAMAMLANACAK'Cinderesi bölgesinde temeli atılan projenin kısa zamanda tamamlanacağını belirten Bakan Kurum, projenin yaklaşık 107 milyon lira yatırım bedeli olduğunu kaydetti. Kurum, "Toplamda 358 hak sahibi için 3+1, 87 hak sahibi için 2+1 daire yapıyoruz. Projemizi 2021 yılı sonuna kadar tamamlamak istiyoruz. Bu süreçleri yaparken hak sahipliği noktasında, mülkiyet noktasında hiçbir zaman vatandaşlarımızı mağdur etmedik, bundan sonraki süreçte de etmeyeceğiz. Her projemizde kira yardımı taşınma yardımı yaptık. Yardımlarımız düzenli bir şekilde bu bölgemizde devam etmektedir. Yatay mimari esaslı, binalarımız zemin +5 katı geçmeyecek, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve projede Ankara mimarisinin değerlerinin olduğu tasarım yapıldı. Buraya dışarıdan nüfus getirmedik. Mahalle sakinlerimiz yaşayacak. Hiçbir şehrimizi ölçüsüzlüğe ve kör kazmaya teslim etmiyoruz. Medeniyet tarihimizin en güzel şehirlerinden olan Ankara'nın geçmişini geleceğe taşıyacak; yeni bir hüviyete, bambaşka bir silüete kavuşturacak gerekli her projeyi tasarlıyor, uyguluyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler, 451 konutun temelini attı.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:43

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakan Kurum, Ankara'da 451 konutun temelini attı - Son Dakika
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