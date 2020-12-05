Son dakika haberleri... Bakan Kurum: Antalya'da hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Kurum: Antalya'da hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı
05.12.2020 17:18
Son dakika haberleri: ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit incelemelerine başlandığını, şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını açıkladı.
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit incelemelerine başlandığını, şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını açıkladı.
Bakan Kurum, Twitter hesabından, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Depremden hemen sonra harekete geçen Bakanlığımız hasar tespit ekipleri incelemelerine başladı. Şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadık" dedi.
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