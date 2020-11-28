Son dakika haberleri! Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un parti binasına gelmesi

Parti binasından çıkışı ve Saathane Meydanı'na yürüyerek geçmesi

Vatandaşlarla selamlaşması

Saathane Meydanı'nda incelemelerde bulunması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Samsun'da

Çeşitli temel atma ve incelemelerde bulunmak için Samsun'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Kurum daha sonra parti başkanlığından Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon ve onarım çalışmaları devam eden Samsun Saathane Meydanı'nda incelemelerde bulundu.