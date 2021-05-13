Son dakika haberleri... Bakan Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da

Bakan Kurum'un Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve beraberindekilerle bayramlaşması

Bakan Kurum ve beraberindekilerin kentsel dönüşüm alanına gelişleri

Bakan Kurum'un Konya Üçler Mezarlığı'nda amcasının mezarını ziyaret etmesi KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ramazan Bayramı namazını Konya'daki tarihi Kapu Camisi'nde kıldı. Bakan Kurum, bayram namazının ardından çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Kurum, daha sonra Konya Üçler Mezarlığına giderek amcası Mehmet Ali Kurum'un mezarını ziyaret etti. Ardından Tahir Bütükkörükcü ve Hacı Veyissade Efendilerin kabirlerini ziyaret etti.