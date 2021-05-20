- Bakan Kurum'dan 19 Mayıs paylaşımı

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Yarının güçlü Türkiye'sini gençlerimizle birlikte çalışarak ve üreterek inşa edeceğiz. 19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.