ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Salda Gölü'nde yapılan çalışmalarla ilgili bir video paylaştı.

Bakan Kurum, 'Salda Gölü'müzü bugünden koruyor, yarınlarımıza tertemiz ve masmavi bırakıyoruz mesajı' ve #SaldaHepGüzelKalacak etiketiyle paylaştığı videoda, Salda Gölü'nün Halk Plajı ve Beyaz Adalar bölgesinin eski halini ve yapılan çalışmaları paylaştı.