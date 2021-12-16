Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop'ta toplu temel atma töreninin ardından temaslarını sürdürdü.

Bakan Kurum, Sinop'un Gerze ilçesinde Tarihi Zeytinlik Parkı Millet Bahçesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Sinop'ta birbirinden güzel eserleri hayata geçirdiklerini dile getiren Bakan Kurum, "Bir taraftan açılışlarımızı yapıyoruz, diğer taraftan şehrimizin kültürünü, özünü, tarihi binalarını öne çıkaracak meydan temel atma törenimizi yaptık. Sosyal konutlarımızın temelini attık. Millet bahçeleriyle, kentsel dönüşümüyle, sosyal konutlarıyla, tarihi kent meydanlarının ihyasıyla Sinop'umuza, Gerze'mize, Boyabat'ımıza birbirinden kıymetli eserleri bir bir kazandırdık. Allah'ın izniyle, sizlerin destekleriyle de kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.

Dua edilmesinin ardından kurdeleyi kesen Kurum, Tarihi Zeytinlik Parkı Millet Bahçesi'ni gezdi.

Açılış töreninin ardından Bakan Kurum, Gerze Belediyesini ziyaret etti.

Kurum, Gerze'deki temaslarının ardından Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Kurum, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Programlara, Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve ilgililer katıldı.