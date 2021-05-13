Bakan Kurum: "İsrail'in bu eylemleri yanına kalmayacaktır" - Son Dakika

Bakan Kurum: "İsrail'in bu eylemleri yanına kalmayacaktır"

13.05.2021 09:23

Bakan Kurum: "İsrail'in bu eylemleri yanına kalmayacaktır" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da bayram namazı kıldı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mescid-i Aksa'ya terör saldırıları düzenleyen İsrail'i lanetleyerek, "83 milyonluk büyük Türkiye ailesiyle...

Bakan Kurum: " İsrail'in bu eylemleri yanına kalmayacaktır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da bayram namazı kıldı

KONYA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mescid-i Aksa'ya terör saldırıları düzenleyen İsrail'i lanetleyerek, "83 milyonluk büyük Türkiye ailesiyle Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk bugüne kadar, bundan sonra da inşallah olmaya devam edeceğiz. İsrail devleti şunu bilsin ki; yapmış olduğu terör saldırılarına rağmen Kudüs Filistin'in başkenti, Mescid-i Aksa da Müslümanların kutsal mekanı olmaya devam edecek" dedi.

Bakan Murat Kurum çeşitli programlar için geldiği Konya'da Bayram Namazının Kapu Camisinde kıldı. Namaz çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurum, salgın şartlarında bu bayramın da hüzünlü geçtiğini belirtti. Bakan Kurum, "Çocuklarımıza belki harçlık veremeyeceğiz, sevdiklerimizi, akrabalarımızı göremeyeceğiz, onlarla kucaklaşıp, hasbihal edemeyeceğiz. İnşallah o özlediğimiz geçmişte yaşadığımız bayramlara en kısa zamanda rabbim bizleri kavuştursun" dedi.

"İsrail devletini Konya'mızdan kınıyoruz, lanetliyoruz"

Bayram namazını kıldıklarını belirten Bakan Murat Kurum, "Bugün hüzünlüyüz. Kudüs'te genç yaşlı, çocuk, bebek, kadın, erkek demeden terör saldırıları sonucunda şehit olan kardeşlerimiz var, yaralılarımız var. Yüzyıllar boyunca ayakta duran kutsal mekanlara terör saldırısı düzenleyen ve Müslümanların kutsal mekanı Mescid-i Aksa'mıza terör saldırısı düzenleyen, bu kutsal günlerde Müslümanların en değerli, en kıymetli günlerinde ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'mıza terör saldırıları düzenleyen İsrail devletini Konya'mızdan kınıyoruz, lanetliyoruz. Yüzyıllar boyunca tüm coğrafyada mazlumların yanında olmuş ve her zaman nerede bir mazlum varsa Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak her zaman yanında yer aldık. 83 milyonluk büyük Türkiye ailesiyle Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk bugüne kadar. Bundan sonra da inşallah olmaya devam edeceğiz. İsrail devleti şunu bilsin ki; yapmış olduğu terör saldırılarına rağmen Kudüs Filistin'in başkenti, Mescid-i Aksa da Müslümanların kutsal mekanı olmaya devam edecek. Müslümanların bu haklı mücadelesi hiçbir zaman bitmeyecek. Şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hüzünlüyüz bu bayramda. Hem salgın koşulları tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkiledi. Bu terör saldırıları sebebiyle orada bayramını hüzünlü geçiren Filistinli kardeşlerimiz var. Belki eşleriyle, dostlarıyla, akrabalarıyla bir arada olamadılar, bayramlaşamadılar. Allah onlara da en kısa zamanda en güzel bayramları nasip etsin. Şunu da iyi biliyoruz ki; biz Müslümanlar beraber oldukça Allah'ın izniyle her zaman bu davada galip çıkan taraf olacağız. Her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Katil, terör devleti İsrail'in en kutsal ayda yaptığı bu eylemler, yanına kalmayacaktır. Biz 83 milyonluk büyük Türkiye ailesiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her zaman onların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konya'da kentsel dönüşüm çalışmaları

Konya için daha iyisini daha güzelini nasıl yapabiliriz diye çalıştıklarını ifade eden Bakan Murat Kurum, "İsteğimiz Konya'mızda geçmişte tarihe baktığımızda tüm dillerin, dinlerin, ırkların birlikte huzur içerisinde yaşadığı örnek bir şehrimiz ve biz bu anlayışı şehrin her yerine yaymak istiyoruz. Burada Mevlana Müzesi ile başlayan, arkasında müzelerimizin yer aldığı oradaki birçok projede inşallah Büyükşehir ve Karatay belediyemiz ihalesini gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanımıza da bir sunum gerçekleştirdik. Kendileri en kısa zamanda kamuoyu ile bu projeyi paylaşacaklardır. Oradan başlayıp müzelerimizle yine Mevlana Müzemiz, önünde Mevlana Çarşısı, Altın Çarşı, arkasında Alaaddin'e giden yoldaki sokak sağlıklaştırması, Şükran Mahallesindeki kentsel dönüşüm... Alaaddin Bulvarındaki sokak sağlıklaştırması büyük bir oranda tamamlandı. Bu bir tarih aksı, kültür aksı olacak. Buradaki tarihi değerlerimizi gün yüzüne çıkaracağımız bu kültürel aksda çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Etap etap tamamlayacağız. Alaaddin Bulvarı cephe sağlıklaştırması tamamlanmak üzere. 7. ayda Mevlana Çarşımız, yıl sonuna kadar da Altın Çarşı'nın imalatları tamamlanacak. Bu yıl içerisinde Mevlana Müzemizin arkasındaki müzelerimizi yine oradaki çarşılarımızı, hanlarımızı hamamlarımızı ihya edeceğimiz önemli projenin ilk etap ihalesi gerçekleşecek. Şükran Mahallesi bu yıl olmasa da önümüzdeki yılın ilk aylarında ilk etap kentsel dönüşümü tamamlanacak. İkinci etabını yine Büyükşehir Belediyemiz diğer etabını da Meram Belediyemiz 2023 yılına kadar tamamlayacak ve Kapu Camisi arkasında yer alan alanda Alaaddin'le başlayıp artık Mevlana Müzesi ile devam eden çok önemli bir kültür aksını kazandıracağız" dedi.

Bakan Kurum, Konya'da millet bahçesi, sanayi sitesi inşaatlarının devam ettiğini ifade ederek, 2023 yılına kadar inşaatların tamamlanacağını, eski sanayinin bulunduğu yerin de Konya'ya yakışacak şekilde planlanacağını, orada yeşil alanlarıyla millet bahçeleriyle çok örnek bir şehircilik modeliyle Konya'nın tam merkezinde yer alacak bu alandan tüm vatandaşların istifade edebileceklerini belirtti. Kurum, sosyal konutların inşaatlarının devam ettiğini, salgın sürecine rağmen hiçbir inşaatı durdurmadıklarını da ifade etti.

Bakan Kurum: İsrail'in bu eylemleri yanına kalmayacaktır
Bakan Kurum: İsrail'in bu eylemleri yanına kalmayacaktır
Bakan Kurum: İsrail'in bu eylemleri yanına kalmayacaktır
Bakan Kurum: İsrail'in bu eylemleri yanına kalmayacaktır

Murat Kurum, Türkiye, İsrail, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'İsrail'in bu eylemleri yanına kalmayacaktır' - Son Dakika


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