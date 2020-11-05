Son dakika haberleri... Bakan Kurum: İzmir'in yeniden dönüşümüne ilişkin iş sürecine giriyoruz (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Kurum: İzmir'in yeniden dönüşümüne ilişkin iş sürecine giriyoruz (2)
05.11.2020 16:02
Son dakika haberleri: VATANDAŞIN DERTLERİNİ DİNLENDİÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde zarar gören yerleri gezip depremzedelerle görüştü.
VATANDAŞIN DERTLERİNİ DİNLENDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremde zarar gören yerleri gezip depremzedelerle görüştü. Depremzedelerin dertlerini dinleyen Bakan Kurum, onların isteklerinin yerine getirilmesi için talimat verdi, eşya yardımı yapılacağını söyledi. Bakan Kurum, bir vatandaşla konuşmasında ' 1 ay sonra inşaata başlayacağız. Yardımlar için muhtarlığın yanında yetkili birimlerimiz var oradan yardım alabilirsiniz" dedi.Sibel DALLI- Ahmet ONUK/İZMİR,
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