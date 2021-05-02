Son dakika haberleri: Bakan Kurum: "Kanal İstanbul, hiçbir şekilde İstanbul'umuzda depremi tetiklemeyecektir" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Kurum: "Kanal İstanbul, hiçbir şekilde İstanbul'umuzda depremi tetiklemeyecektir"

02.05.2021 00:57
Son dakika haberleri: Bakan Kurum:

Son dakika haberleri: Kanal İstanbul'un çok önemli bir şehircilik projesi olduğuna değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Boğazımızı kurtarma projesidir.

Kanal İstanbul'un çok önemli bir şehircilik projesi olduğuna değinen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Boğazımızı kurtarma projesidir. Her türlü detay proje içerisinde düşünülmüştür, buna göre tedbir alınmıştır. Hiçbir şekilde İstanbul'umuzda depremi tetiklemeyecektir. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi inşallah yaz aylarında temelini hep birlikte atacağız"dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Elazığ'da, 24 Ocak 2020 depremi sonrasında TOKİ aracılılığı yapılan ve yapımı süren konutları yerinde inceledi daha sonrada açıklamada bulundu. Soruları da cevaplayan Bakan Kurum, Kanal İstanbul projesi ile ilgili de konuştu.

Kanal İstanbul ile ilgili süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığını hatırlatan Bakan Kurum, "Yazın Kanal İstanbul'un temellerini Ulaştırma Bakanlığımız atacak. Bizde bakanlık olarak tüm planlamaları yaptık. Bu planlanmalar çerçevesine gerek çevre düzenleme planı gerek 5 bin ölçekli uygulama imar planlarını onayladık ve askıya çıktık. Biz eser üretiyoruz. Eserlerimiz arkamızda duruyor. 19 yıldır hep eser üreterek milletimize hizmet ederek bu günlere geldik. Aynı aylayışla projelerimizi yapacağız. Kanal İstanbul projesi de aziz İstanbul'umuz ve Türkiye'miz için çok önemli bir şehircilik projesidir. Boğazımızı kurtarma projesidir. Her türlü detay proje içerisinde düşünülmüştür. Buna göre tedbir alınmıştır. Hiçbir şekilde İstanbul'umuzda depremi tetiklemeyecektir. Su kaynaklarımıza zarar vermeyecektir. Çevreye ve ekolojik koridorlara ilişkin oradaki yaban hayatına ilişkin her türlü tedbir alınmıştır. İlave bir nüfus gelmeyecektir. 500 bin nüfusu İstanbul'umuzun dönüşümü için rezerv, Ar-Ge alanlarımızla birlikte kullanacağız" şeklinde konuştu.

Proje içerisinde yürüyüş ve bisiklet yollarının yer alarak bir cazibe merkezi haline geleceğine değinen Kurum, "Doğallıkları ve güzellikleriyle İstanbul'umuza ve ülkemize marka katacak, değer katacak bir proje olacaktır. Kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Gelen itirazları değerlendiriyoruz. Düzeltilmesi gereken süreçte her türlü itiraz karşısında düzeltilmesi gerekenleri düzeltmeye gayret gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi inşallah yaz aylarında temelini hep birlikte atacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri: Bakan Kurum: Kanal İstanbul, hiçbir şekilde İstanbul'umuzda depremi tetiklemeyecektir
Son dakika haberleri: Bakan Kurum: Kanal İstanbul, hiçbir şekilde İstanbul'umuzda depremi tetiklemeyecektir

Murat Kurum, İstanbul, Elazığ, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Bakan Kurum: 'Kanal İstanbul, hiçbir şekilde İstanbul'umuzda depremi tetiklemeyecektir' - Son Dakika


Son Dakika

İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı İbrahim Tatlıses, 5. evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptı Akşener'den Erdoğan'ın gündem olan sözlerine gönderme: En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar Akşener'den Erdoğan'ın gündem olan sözlerine gönderme: En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkese selamlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'yla girdiği diyalogla gündem olan Mahruze Keleş'i ziyaret etti Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarlarının Beşiktaş'ı tebrik ettiği paylaşımlar sosyal medyaya damga vurdu Bunaltıcı sıcaklar geliyor! Tam 1 ay sürecek Bunaltıcı sıcaklar geliyor! Tam 1 ay sürecek Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Muharrem İnce'nin partisinin sloganı, logosu ve kuruluş tarihi netleşti Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı Tatil sezonunu açan Yeşim Ceren Bozoğlu, mayolu pozunu paylaştı Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız Genç kadını taciz eden yaşlı adamdan pes dedirten savunma: Böyle giyinirsen bakarız
Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı büyük beğeni topladı Ünlü rapçi Norm Ender'in Sergen Yalçın paylaşımı büyük beğeni topladı         
00:43
Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup etti Lille, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup etti         
00:03
Erman Toroğlu: Beşiktaş'a karşı orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır Erman Toroğlu: Beşiktaş'a karşı orta alanı böyle açarsan senin ananı ağlatır         
23:34
Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil Bakan Soylu'dan toplumsal olaylarda kayıt yasağı açıklaması: Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil         
23:23
İran, ABD ile enerji, banka ve limanlara yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı İran, ABD ile enerji, banka ve limanlara yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda anlaştı         
22:33
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım hakkında suç duyurusu         
20:00
Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme Sosyal medya bu skeci konuşuyor! Güldür Güldür'den Fahrettin Koca'ya gönderme üstüne gönderme         
17:08
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı         
16:10
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönüyor ama bu kez Fenerbahçe forması giymek için         
13:51
Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor Son seçim anketinden sürpriz sonuç! Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasındaki makas kapanıyor         
13:46
16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu 16 yaşındaki genç sokak ortasında iki kişiyi böyle vurdu         
13:04
Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı Genç kıza ormanda tecavüz edip başını taşla ezen caniye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı         
12:08
Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu Tamer Karadağlı ve 30 yaş küçük aşkı haklarında kötü yorum yapanlardan şikayetçi oldu         
10:05
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Salih Uçan'la 10 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağladı         
09:46
15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor 15 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan Mehmet Arzık, şimdi de aileyi tehdit ediyor         
00:28
Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na ortak olmak için tek şart koştu         
00:03
Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek Köylülerin tesadüfen keşfettiği tarihi mağara, bölgenin kaderini değiştirecek         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2021 02:22:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Bakan Kurum: "Kanal İstanbul, hiçbir şekilde İstanbul'umuzda depremi tetiklemeyecektir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement