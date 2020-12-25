Son dakika haberleri! Bakan Kurum, Kocaeli'de "Millet Bahçelerimiz Fidanlarıyla Buluşuyor" etkinliğine katıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Kurum, Kocaeli'de "Millet Bahçelerimiz Fidanlarıyla Buluşuyor" etkinliğine katıldı

25.12.2020 13:57
Son dakika haberleri! Bakan Kurum, Kocaeli'de

Son dakika gündem haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Dün, Türkiye Çevre Ajansının kurulması, Sıfır Atık'ın yaygınlaşması ve çevre dostu ulaşımın desteklenmesi gibi birçok maddeyi içeren kanun, Gazi Meclisimizin Genel Kurulundan geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Dün, Türkiye Çevre Ajansının kurulması, Sıfır Atık'ın yaygınlaşması ve çevre dostu ulaşımın desteklenmesi gibi birçok maddeyi içeren kanun, Gazi Meclisimizin Genel Kurulundan geçti. Milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Kurum, Derince ilçesinde eski İsmetpaşa Stadyumu alanında yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde "Millet Bahçelerimiz Fidanlarıyla Buluşuyor" etkinliğine katıldı.

Törende konuşan Kurum, Türkiye'nin 2,5 yıldır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle reform, icraat ve değişim temelli yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Bu dönemde Türkiye'nin, icraatlarını çok daha hızlı, etkin ve kararlı bir şekilde hayata geçirdiğini vurgulayan Kurum, Bakanlık olarak hayata geçirdikleri her yeni projede en önemli yol haritalarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi açıkladığı 11 maddelik şehircilik manifestosu olduğuna dikkati çekti.

Bakan Kurum, bu manifestodan hareketle medeniyet değerlerini gün yüzüne çıkaran, yatay mimari anlayışını hakim kılan, mahalle kültürünü yaşatan, yeşiliyle sosyal alanlarıyla insanı ve doğayı merkeze alan yeni bir inşa ve ihya dönemine girdiklerine değinerek, "Bu ihya ve inşa döneminde 81 ilimizin her birini ziyaret ediyor, şehirlerimize kazandıracağımız yeni eserlerin temellerini atıyoruz. Açılış törenleriyle yeni projelerimizi, milletimizin hizmetine sunuyoruz." diye konuştu.

"Şehirlerimizin altyapısını güçlendirmek için milyarlarca liralık yatırımı hayata geçirdik"

Kurum, bütün dünyayı etkileyen salgının zor şartlarına rağmen çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini vurguladı.

Giresun'da, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de afetzedelerin yaralarını sardıklarını anımsatan Kurum, "Vatandaşlarımızın güvenle huzurla yaşayacakları yeni yuvalarının temellerini attık. 10 binlerce kardeşimizi sıcak yuvalarına kavuşturduk. Onların hayır dualarını aldık. Şehirlerimizin altyapısını güçlendirmek için milyarlarca liralık yatırımı hayata geçirdik. Sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında önemli projeler hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

İki gün önce, dost ve kardeş ülke Arnavutluk'ta yapacakları 522 konutun inşaatın temellerini attıklarını aktaran Kurum, "Fatih Sultan Mehmet Han'ın ifadesiyle 'Hüner bir şehri imar ederken milletin de kalbini kazanmaktır.' düsturuyla hareket ediyoruz. 18 yıldır sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hız kesmeden, yeni kazanımlarla yeni hamlelerle yeni projelerle milletimizin gönlünü kazanmak için çalışıyoruz." dedi.

Kurum, 81 ilde 83 milyon vatandaş için merkez ve taşra teşkilatıyla tüm ekibiyle uyum içerisinde, vatandaş ve yerel dinamiklerle istişare ederek uyum içerisinde gece gündüz demeden hizmet ettiklerini dile getirdi.

"İşte bugün de Kocaeli'ye, Derinceli kardeşlerimize hizmet etmeye geldik. Dualarını almaya geldik." ifadesini kullanan Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derince millet bahçemizin ilk fidanlarını hep birlikte toprakla buluşturmaya geldik. Derince'ye kıymet katacak bu millet bahçemiz, şimdiden, Kocaelili, Derinceli kardeşlerimize, çocuklarımıza, ailelerimize hayırlı uğurlu olsun."

Çocuklara çok daha güzel yarınlar bırakmak için doğayı, çevreyi koruyarak geleceğe taşıma gayreti içerisine girdiklerini vurgulayan Kurum, tüm projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlattıkları Türkiye'nin en prestijli çevre hareketi olan "Sıfır Atık Projesi" çatısı altında gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Sıfır atık hareketi dalga dalga yayılıyor"

Bakan Murat Kurum, okullardan hastanelere, kamu kurum ve kuruluşlardan özel sektöre kadar sıfır atık hareketinin dalga dalga tüm ülkeye yayıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Dün, Türkiye Çevre Ajansının kurulması, Sıfır Atık'ın yaygınlaşması ve çevre dostu ulaşımın desteklenmesi gibi birçok maddeyi içeren kanun Gazi Meclisimizin Genel Kurulundan geçti. Bu vesileyle çevre projelerimize çok büyük katkı sunacak ve ülkemizde bir ilk olacak Türkiye Çevre Ajansının kurulması için başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Tüm bu çalışmalarımızla bir taraftan şehirlerimizi, doğal alanlarımızı korurken, bir taraftan da ekolojik koridorlarımızla millet bahçelerimizle şehirlerimizde yeşil alanlarımızı ve doğal korunan alanlarımızı artırıyor, 2023'ün, 2053'ün, 2071'in Türkiye'sini yeşil ağlarla örüyoruz."

(Sürecek)

DOST Partisi, Murat Kurum, Türkiye, Bakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Kurum, Kocaeli'de 'Millet Bahçelerimiz Fidanlarıyla Buluşuyor' etkinliğine katıldı - Son Dakika


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