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Bakan Kurum: "Marmara Denizi'ni en kısa zamanda eski haline getireceğiz" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Marmara Denizi'ni en kısa zamanda eski haline getireceğiz"

04.07.2021 20:43

Bakan Kurum: "Marmara Denizi'ni en kısa zamanda eski haline getireceğiz" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi'ni ziyaret etti Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bakan Kurum: " Marmara Denizi'ni en kısa zamanda eski haline getireceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi'ni ziyaret etti

İSTANBUL - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi'ni ziyaret etti. Ardından müsilaj konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Kurum, "Bugün itibariyle 592 bölgede temizlik çalışması yürüttük ve 10 bin 500 metreküp müsilajı bertaraf ettik. Marmara Denizi'ni en kısa zamanda eski haline getireceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Beykoz Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, "Bugün İstanbul'un fethinin müjdecisi Beykoz'umuzdayız. Beykoz'umun güzelliklerine güzellik katabilmek, vatandaşların mülkiyet ve imar problemlerini çözebilmek adına istişarelerde bulunduk. Beykoz'umuzu daha güzel, daha yeşil yapacak adımları her birlikte atacağız" dedi.

İmar planı çalışmalarında son safhaya gelindiğini belirten Kurum, "Önümüzdeki hafta Çavuşbaşı ve Görele mahallelerimizin imar planlarını onaylayıp, vatandaşlarımızın bu noktadaki imar problemlerini çözmüş olacağız. Bu çerçevede etaplar halinde imar çalışmalarımızı yürütüyoruz. İkinci alanımız Gümüşsuyu Karlıtepe bölgemiz. Burada da yerleşime uygun alanları tespitlerini yapıyoruz. 8 bin 200 vatandaşımızı ilgilendiren bu çalışmayı da Ağustos ayı itibariyle neticelendirip, vatandaşlarımızın imar sorununu çözeceğiz. Bir yandan ilçedeki yeşil alanların doğal yapısını koruyacak diğer yandan da vatandaşların imar ve mülkiyet problemlerini çözecek adımlarımızı atıyoruz. Yılsonu itibariyle çalışmalarımızı tamamlayacağız. Tokatköy'de vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerimiz var. Bu sözlerimizi tutmanın mutluluğunu gururunu yaşıyor olacağız inşallah" diye konuştu.

"Beykoz Çayırı Millet Bahçesi'ni önümüzdeki yıl Beykoz'umuza armağan edeceğiz"

Kurum, "Beykoz'umuz ve İstanbul'umuz için çok önemli bir alanımız var. Beykoz Çayırımız. Burada doğal sit alanımız, korunması gereken ağaçlarımız var. Burada ağaçların korunduğu, herkesin hatıralarının korunduğu bir düzenlemeyi İstanbul'umuza kazandıracağız. Buradaki yeşil alanı arttırıyoruz. Buranın ismini Beykoz Çayırı Millet Bahçesi olarak düşünüyoruz. Gencinden yaşlısına herkesin hatıralarının canlanabileceği, tescilli ağaçlarının korunarak geleceğe aktarılacağı, vatandaşlarımız için coşkuyla birlikte beraberlik ruhu içerisinde yaşam alanı oluşturacak projemizi de Ekim ayı itibariyle oluşturuyor olacağız. Önümüzdeki yıl da Beykoz'umuza, İstanbul'umuza armağan edeceğiz" şeklinde konuştu.

"26. günü geride bıraktık"

Müsilaja ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Marmara'da 22 maddelik eylem planı çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu çerçevede 26. günümüzü geride bıraktık. Müsilajla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bilimin ışığında, bilim insanlarıyla beraber çalışmaları yürütüyoruz. Marmara Denizi'miz 26 gün öncesinden daha iyi olduğunu gözle görür hale geldik. Bugün itibariyle 592 bölgede temizlik çalışması yürüttük ve 10 bin 500 metreküp müsilajın toplanarak bertarafını sağlamış olduk. Yine 7 ilde ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam ediyor. 8 bin 570 denetim gerçekleştirildi. 140 tesise yaklaşık 180 milyon lira idari para cezası uygulandı" dedi.

Kurum, "Bilim gemimizle birlikte Marmara Denizi'nden numuneler topladık. 1200 metre derinliğe kadar bu örneklerimizi alıyoruz ve müsilajın denizin ilk 30 metresinde yoğunlaştığını ve derin sularda olmadığını tespit ettik. Derin sularda oksijen azalmasına ilişkin herhangi bir emare tespit edilmedi. Yine müsilajın İzmit Körfezi'nin batı bölgelerinde daha az olduğunu belirledik. Marmara Denizi'nde etkili olan noktasal kirliliğin giderilmesi amacıyla geçen hafta genelge yayınladık. Bütün Marmara'daki kirleticilerin yılsonuna kadar Bakanlığımızın 7/24 onlıne izleyebileceği şekliyle sürekli ölçüm cihazları takma zorunluluğunu getirdik. Bu şekilde denetimlerimizi sürekli anbean yapabileceğiz" diye konuştu. Bilimsel çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Kurum, mevcut atık su arıtma tesislerin kapasitelerinin artırılması konusunda çalışmaların da sürdüğünü, müsilaj temizlik çalışmalarına balıkçıların da dahil edildiğini söyledi.

"Marmara'yı en kısa zamanda eski haline getireceğiz"

"Amacımız Marmara'yı en kısa zamanda eski haline getirmektir. Umut ediyoruz ki çok yakın zamanda Marmara denizimizi eski haline getireceğiz" diyen Bakan Kurum, "Eylem planımız 3 senelik bir eylem planı. Ama ben inanıyorum ki önümüzdeki 1 buçuk 2 yıl içerisinde bu takvimle birlikte adımlarımızı atacağız ve Marmara'mızı eski haline getireceğimizi düşünüyorum. Bilim insanlarımız da bu noktada olumlu görüşler veriyor. Amacımız 2 sene içerisinde Marmara'mızı eski haline getirmektir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda gerek maddi gerek teknik noktada gereken tüm destekleri vermektedir. Biz de Bakanlık olarak Belediyelerimizle birlikte beraberlik ruhu içerisinde bu süreci yürütüyoruz. Marmara'yı en kısa zamanda eski haline getireceğiz" dedi.

Bakan Kurum: Marmara Denizi'ni en kısa zamanda eski haline getireceğiz
Bakan Kurum: Marmara Denizi'ni en kısa zamanda eski haline getireceğiz
Bakan Kurum: Marmara Denizi'ni en kısa zamanda eski haline getireceğiz
Bakan Kurum: Marmara Denizi'ni en kısa zamanda eski haline getireceğiz

Beykoz Belediyesi, Marmara Denizi, Murat Kurum, Marmara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Marmara Denizi'ni en kısa zamanda eski haline getireceğiz' - Son Dakika


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