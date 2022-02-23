Son dakika haberleri... Bakan Kurum: "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur" - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bakan Kurum: "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur"

23.02.2022 13:47

Gelen son dakika haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Ancak bu müsilaj olmayacak anlamına gelmemektedir."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Yaz başında 10-25 metre derinlikte sıkışan müsilaj tabakaları, 26 Ocak 2022 tarihinde yaptığımız ölçümlerde gözlemlenmedi."

Son dakika haberleri... Bakan Kurum: Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur
Son dakika haberleri... Bakan Kurum: Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur
Son dakika haberleri... Bakan Kurum: Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 'Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur. Rize'de afet konutları inşaatı hızla yükseliyor Rize'de afet konutları inşaatı hızla yükseliyor Son dakika haberleri... BAKAN KURUM: MARMARA DENİZİ'NDE ŞU AN İÇİN MÜSİLAJ YOKTUR (1) Son dakika haberleri... BAKAN KURUM: MARMARA DENİZİ'NDE ŞU AN İÇİN MÜSİLAJ YOKTUR (1)

Marmara Denizi, Murat Kurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bakan Kurum: 'Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bakan Kurum: "Marmara Denizi'nin yüzeyinde de değil derinde de şu an için müsilaj yoktur" - Son Dakika
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