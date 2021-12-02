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Plastik poşetin ücreti 2022'de değişmeyecek - Son Dakika

Plastik poşetin ücreti 2022'de değişmeyecek

02.12.2021 15:11
Plastik poşetin ücreti 2022'de değişmeyecek

Plastik poşet satış ücretinin 2022'de 25 kuruş olarak devam edeceği bildirildi.

Plastik poşet satış ücretinin 2022'de 25 kuruş olarak devam edeceği bildirildi.

Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu, 2022 yılı plastik poşetlerin satış ücretlerinin belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunulması gündemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında toplandı.

Sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, poşet ücretinin 25 kuruş ile sabit tutulması kararı alındı.

Katılımcıların görüşlerinin de yer aldığı komisyon raporunu inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Komisyonun aldığı kararı onayladı.

Buna göre, uygulanmasına 2019'da 25 kuruş olarak başlanan, 2020 ve 2021 yıllarında aynı şekilde ücretlendirilen plastik poşet, 2022'de de 25 kuruştan satılacak. Plastik poşet ücreti, 2022'nin aralık ayı sonuna kadar sabit kalacak.

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, 2019 ve 2020 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 75'lik azalma görüldüğü, ücretli poşet uygulamasıyla bugüne kadar plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumunun engellendiği bildirildi.

Bu azalmayla Türkiye'de poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithalinin de önüne geçildiği ve yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf sağlandığı belirtilen açıklamada, 14 bin 640 ton sera gazı salınımına da engel olunduğu bilgisi verildi.

Ayrıca 2021 sona erdiğinde, uygulama öncesine göre poşet kullanımındaki azalış oranının yüzde 65 olmasının öngörüldüğüne yer verilen açıklamada, kısmi artışın nedeninin de Kovid-19 salgınında ortaya çıkan hijyen kaygısı olduğu değerlendirildi.

Plastik poşetin ücreti 2022'de değişmeyecek

Murat Kurum, Plastik, TBMM, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Plastik poşetin ücreti 2022'de değişmeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Plastik poşetin ücreti 2022'de değişmeyecek - Son Dakika
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