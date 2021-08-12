EN BÜYÜK HASAR ZAFER KÖYÜNDE - Son Dakika

Bartın'da sel felaketinden en fazla etkilenen köy, Ulus ilçesine bağlı Zafer köyü oldu. Çok sayıda ev sel nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Köyü birbirine bağlayan köprülerin çökmesiyle birlikte ulaşım kesildi. Vatandaşlar, suların içinden karşıya geçebilmek için tahtalardan yaptıkları köprüleri kullandı. Büyük maddi hasarın yaşandığı köydeki vatandaşlar, yaşadıkları zorlukları anlattı.

Şakir Aksoy isimli köy sakini, "Her taraf bitti. Köprü tıkanınca. Deprem olur gibi bir ses geldi. Güldür güldür taşlar vurdukça biz sapıttık zaten. Çok büyük hasar var. Benim de kamyonum gitti. Çok berbattı." dedi.

Sultan Güneri çok büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, "Çok büyük felaketti. Burada köprü kırılınca her yere dağıldı. Her yer berbat oldu. Çok korktuk. Bizim evimiz mahvoldu. İkinci kata kadar yükselmiş sular. 2 tane ahır gitti. Bahçemiz hiçbir şey kalmadı." diye konuştu.

Şehriye Öncü ise, "Büyük bir sel içindeydik. Her şey birbirine girdi. Arabamızı, insanlarımızı nasıl kurtaracağımızı bilemedik. Ama hiçbir şeyimizi kurtaramadık. Her şey gitti. Korkmak ne demek. Herkes birbirine girdi. Bağırış çağırış sesleri vardı. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Anlatamam o akşamı. Arabalarımız gitti." dedi.