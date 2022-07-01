Bakan Kurum, selin yaşandığı Karabük'te incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Kurum, selin yaşandığı Karabük'te incelemelerde bulundu

01.07.2022 19:16

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde selin etkilediği bölgeleri ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde selin etkilediği bölgeleri ziyaret etti.

Kurum, Yenice ilçesindeki incelemelerin ardından Eskipazar'a geçti.

İlçeye bağlı Köyceğiz köyüne gelen Kurum, vatandaşlarla selin zarar verdiği alanlarda incelemelerde bulundu, köylülerin isteklerini dinledi.

Kurum, arazide yapılan incelemelerin ardından köy konağında köylülerle bir araya gelerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Daha sonra Eskipazar İlçe Devlet Hastanesinin çökme yaşanan bölgelerini inceleyen Kurum, yetkililerden bilgi aldı.

Kurum, hastanenin çöken yerlerinin yapılması için çalışmaların başlayacağını söyledi.

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Bakan Kurum, Karabük'te selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu (2) Bakan Kurum, Karabük'te selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu (2) Bakan Kurum, selden etkilenen 3 ilçede incelemelerde bulundu Bakan Kurum, selden etkilenen 3 ilçede incelemelerde bulundu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, selin yaşandığı Karabük'te incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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