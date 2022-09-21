Son dakika haberleri! Bakan Kurum: TOKİ'ye borcu devam edenler için indirim kampanyamız hazır

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev ve iş yeri alıp, borcu devam edenler için indirim kampanyası hazırlandığını açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar tam 1 milyon 170 bin konut inşa eden TOKİ'mizin tecrübesiyle milletimizin uygun fiyatlı güvenli konutlarda oturması için gece gündüz çalışıyoruz. 'İlk Evim İlk İş Yerim' projemiz de bu hedefle yola çıkmış; yerli ve milli imkanlarla yapılan bir millet kampanyası. Kampanyamızda maliyet üzerinden yaptığımız yüzde 40 indirimle vatandaşımıza en uygun şartları oluşturmaya çalıştık. Ödeme sırasında da kolaylıklar sağlamaya devam edeceğiz" dedi. TOKİ'den daha önce aldığı ev ve iş yeri için borcu devam edenlere yönelik indirim kampanyası olduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Ayrıca daha önce TOKİ'den ev alan ve borcu devam edenler için de bir müjdemiz var. Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için indirim kampanyamız hazır. Kampanyanın detaylarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın açıklayacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yararına ne varsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.