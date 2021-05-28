Üye Girişi
Son dakika haberleri | Bakan Kurum, "Türkiye genelinde 321 Millet Bahçesinin 57'si tamamlandı" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Kurum, "Türkiye genelinde 321 Millet Bahçesinin 57'si tamamlandı"

28.05.2021 14:02
Son dakika haberleri | Bakan Kurum,

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde toplam büyüklüğü 55 milyon metrekareyi bulan 321 Millet Bahçesinin 57'sini tamamladıklarını ve 264'ünün ise yapımına devam edildiğini kaydetti.

Afyonkarahisar'da konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde toplam büyüklüğü 55 milyon metrekareyi bulan 321 Millet Bahçesinin 57'sini tamamladıklarını ve 264'ünün ise yapımına devam edildiğini kaydetti.

Afyonkarahisar'ı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk olarak kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri ile bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulanan Bakan Kurum, yurt genelinde planlanan 321 Millet Bahçesinin 57'sinin tamamlandığını kaydetti. Kurum, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemimizin ruhuna uygun olarak 81 şehrimizi 50 yıl, 100 yıl sonrasına hazırlamak için projelerimizi hızlı bir şekilde, kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Bugün ülkemizin tamamında, toplam büyüklüğü 55 milyon metrekareyi bulan 321 Millet Bahçesi yapıyoruz. 57 Millet Bahçemizi kısa bir süre içerisinde milletimizle buluşturduk. 264 Millet Bahçemizin yapımına devam ediyoruz. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bugün İstanbul'da yaklaşık 6 milyon, Ankara'da toplam 4 milyon metrekare büyüklüğünde Millet Bahçesi yapıyoruz. Afyonkarahisar'ımızda da bu büyüklük, yaklaşık 1 milyon metrekare olacak. İnşallah 2023'e kadar her ilimizde en az bir Millet Bahçesini vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize armağan edeceğiz. Tarihimizi ve kadim kültürümüzü; birlikte yaşama geleneğimizi, bu büyük parklarımızda, bu güzel Millet Bahçelerimizde yaşatacağız" diye konuştu.

Afyonkarahisar'da ilk Millet Bahçelerini fidanla buluşturduklarını bildiren Bakan Kurum, "Afyonkarahisar hakikaten; doğal kaynaklarıyla, tarımsal üretim alanlarıyla, eşsiz doğasıyla, Frig vadisiyle muhteşem bir şehir. Bunun yanında; bugün Afyonkarahisar'ımıza çevrecilik açısından baktığımızda ne görüyoruz. Modern Atıksu Arıtma Tesisleriyle, İleri Biyolojik Arıtma Tesisiyle, Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleriyle, Türkiye'nin en çevreci, en temiz, en yaşanabilir illerinin başında Afyonkarahisar geliyor. Ben tüm bu yüksek çevre hassasiyeti için, bu dev hizmetler için, Veysel Eroğlu hocamıza, ağabeyimize sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Yeni yapacağımız Millet Bahçeleri ve yeşil alanlarla şehrimizin bu güzelliğini güçlendireceğiz. Yeşil alan miktarımızı artıracak, sizler için yeni nefes alanları açacağız. Bugün Afyonkarahisar'a; yaklaşık maliyeti 150 milyon lira olan 6 Millet Bahçesi yapıyoruz. Bu 6 Millet Bahçesine yenilerini de ekleyerek; şehrimize, tam 1 milyon metrekare yeni yeşil alan kazandırma hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bugün, eş zamanlı olarak; 270 bin metrekarelik Cirit Kayalığı Millet Bahçemizi, 125 bin metrekarelik Şuhut ve 50 bin metrekare büyüklüğündeki Sandıklı Millet Bahçelerimizi ilk fidanlarıyla buluşturuyoruz" dedi.

(İHA)

Son dakika haberleri | Bakan Kurum, Türkiye genelinde 321 Millet Bahçesinin 57'si tamamlandı

Murat Kurum, Karahisar, Hükümet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Kurum, 'Türkiye genelinde 321 Millet Bahçesinin 57'si tamamlandı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pandemi sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla yükseldi Pandemi sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla yükseldi Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı! Bomba iddia: İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'ı aldattı! Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar

Son Dakika Haberleri
15:50 Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı
15:48 Pandemi sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla yükseldi
15:37 Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
15:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin
15:24 Ozan Kabak'a yol göründü! Liverpool, genç stoper Konate'yi transfer etti
14:56 Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı
14:56 Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı
14:46 Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti
14:34 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor
14:33 Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı
Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı         
15:50
Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı         
15:37
Asansörle duvar arasına sıkıştı! 2 yaşındaki Eren, feci şekilde hayatını kaybetti Asansörle duvar arasına sıkıştı! 2 yaşındaki Eren, feci şekilde hayatını kaybetti         
15:32
Rıdvan Dilmen, Altınordu Başkanı'ndan özür diledi: Bana tabela futbol adamlığı yaptığımı hatırlattınız Rıdvan Dilmen, Altınordu Başkanı'ndan özür diledi: Bana tabela futbol adamlığı yaptığımı hatırlattınız         
15:29
Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı         
14:56
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı Süper Lig'de şike iddiası! Galatasaray, Aboubakar ve Hataylı Billong için başvuru yaptı         
14:34
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi         
11:37
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler         
10:10
Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı         
10:02
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 15:55:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Bakan Kurum, "Türkiye genelinde 321 Millet Bahçesinin 57'si tamamlandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement