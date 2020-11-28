Son dakika haberleri! Bakan Kurum: "Yatırım değeri yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira olan kentsel dönüşüm ve altyapı projelerimiz hayırlı olsun" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Kurum: "Yatırım değeri yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira olan kentsel dönüşüm ve altyapı projelerimiz hayırlı olsun"
28.11.2020 15:24
Son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Yatırımları Açılış ve Temel Atma Törenine katıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Yatırımları Açılış ve Temel Atma Törenine katıldı.
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"Bugün temellerini atacağımız, açılışlarını yapacağımız ve yatırım değeri yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira olan kentsel dönüşüm ve altyapı projelerimiz, Samsunumuz için, yediden yetmişe tüm Samsunlu kardeşlerimiz için, bölgemiz için, ülkemiz için şimdiden hayırlı olsun"
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