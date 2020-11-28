Son dakika haberleri! Bakan Kurum: "Yatırım değeri yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira olan kentsel dönüşüm ve altyapı projelerimiz hayırlı olsun" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Yatırımları Açılış ve Temel Atma Törenine katıldı.

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"Bugün temellerini atacağımız, açılışlarını yapacağımız ve yatırım değeri yaklaşık 1 milyar 900 milyon lira olan kentsel dönüşüm ve altyapı projelerimiz, Samsunumuz için, yediden yetmişe tüm Samsunlu kardeşlerimiz için, bölgemiz için, ülkemiz için şimdiden hayırlı olsun"