Son dakika haberleri | Bakan Murat Kurum: "Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bakan Murat Kurum: "Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor"

Son dakika haberleri: Bakan Murat Kurum: "Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Gördüğümüz görüntüler içler acısı" "Biz üniversitelerimizin de işbirliği ile mevcut bölgedeki kirliliği sebebini araştırıyoruz;

Bakan Murat Kurum: " Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

"Gördüğümüz görüntüler içler acısı"

"Biz üniversitelerimizin de işbirliği ile mevcut bölgedeki kirliliği sebebini araştırıyoruz; Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz"

"Haliç için Büyükşehir belediyemizle her türlü işbirliğine hazırız"

"Eğer büyükşehir belediyemiz bir yatırım yapmama sürecine girerse Halicimizi kimsenin insafına bırakmaz gerekli yatırım yapmak için hep birlikte seferber oluruz"

RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Haliç'in son görüntülerinin içler acısı olduğunu belirterek "Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor. Biz üniversitelerimizin de işbirliği ile mevcut bölgedeki kirliliği sebebini araştırıyoruz; Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz" dedi.

Haliç için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Kurum "Eğer büyükşehir belediyemiz bir yatırım yapmama sürecine girerse Halicimizi kimsenin insafına bırakmaz gerekli yatırım yapmak için hep birlikte seferber oluruz" diye konuştu.

Trabzon'daki incelemelerinin ardından Rize'ye geçen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dünyaca ünlü turizm merkezi Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'nda bakanlığının yaptığı çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Kurum, incelemeler sırasında basın mensuplarının da sorularını cevapladı. İstanbul'un Haliç semtinde denizdeki kirliliği gösteren görüntülerin hatırlatılması üzerine Bakan Kurum "Çevre yatırımları süreklilik arz eden yatırımlar. Bu noktada bir çevre yatırımı yaparsınız, bunların içerisinde nüfus artar, bölgedeki yapılaşma artar, ilave yatırımlar yapmanız gerekir. Şimdi bu Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor. Yani başta sayın Cumhurbaşkanımız ki hakikaten belediye başkanı olduğu dönemde çok önemli bu projeye ilişkin projenin içindeki o çöpü, çamuru başta Gaziosmanpaşa'daki bir alana deşarj ederek o bölgeyi gezilemez yürünemez denilen Haliçi gezilir, etrafında yürünebilir ve etrafında oturulabilir hale getirdi. Bu noktada gördüğümüz görüntüler içler acısı. Biz üniversitelerimizin de işbirliği ile mevcut bölgedeki kirliliği sebebini araştırıyoruz aynı Riva deresinde olduğu gibi. Çıkan sonuçlara göre de hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bu çerçevede büyükşehir belediyemizin sorumluluğundaki alanda büyükşehir belediyemizin yapması gereken yatırımları yapması çok önem arz ediyor" diyen Bakan Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu konuda kendisinin bakanlığımızdan bir isteği, yardım talebi varsa da biz bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Halici yine gelecek nesillere tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Biz bakanlık olarak bu konuda her türlü işbirliğine hazırız. Belediyemizin gücünün etmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Halici temiz tutmak durumundayız. Eğer bu noktada belediyemiz bir yatırım yapmama sürecine girerse de biz aynı Riva'da söylediğimiz gibi Halicimizi de kimsenin insafına bırakmaz, gerekli yatırım yapmak için hep birlikte seferber oluruz. Bu noktada yapılacak tespitleri bir bekleyelim görelim. O tespitler noktasında da inşallah sürecimizi işletiriz.

Son dakika haberleri | Bakan Murat Kurum: Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor

Murat Kurum, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 03:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bakan Murat Kurum: 'Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor' - Son Dakika

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