Son dakika haberleri: Bakan Muş, esnafa üç günde üç farklı destek sağladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Muş, esnafa üç günde üç farklı destek sağladı

01.05.2021 09:43
Son dakika haberleri: Bakan Muş, esnafa üç günde üç farklı destek sağladı, System.String[]

Son dakika haberleri: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği üç projenin üçünde de esnafa destek sağladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği üç projenin üçünde de esnafa destek sağladı. Bakan Muş, bu tutumuyla esnaf ve sanatkarların yanında olduğunu işaret ediyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ruhsar Pekcan'dan devraldığı görevi süresince hayata geçirdiği üç projenin üçünde de esnafa destek sağlayarak, esnaf ve sanatkarlara yönelik bir tutum sergiliyor. Esnaf ve sanatkarlara yönelik kapsamlı bir destek sağlayan Bakan Muş, ilk önce pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik yapılan desteklerin bir ay daha uzatıldığını duyurmuştu. Muş, "Esnaf ve Sanatkara Yeni Destek Paketi; korona virüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarla gerçek kişi tacirlere yönelik aylık bin lira gelir desteği ile büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olan kira desteğinin süresi bir ay daha uzatılmıştır" açıklamasını yaparak "Esnaf ve Sanatkara Yeni Destek Paketini" duyurmuştu.

Bakan Muş'un esnaf ve sanatkarlara yönelik hayata geçirdiği ikinci projede ise yiyecek-içecek faaliyetinde bulunan işletmelerin geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinin başvuru sürelerinin uzatıldığını duyurmuştu. Muş, yiyecek-içecek faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinin başvuru sürelerinin 31 Mayıs saat 23.59'a kadar uzatıldığını açıklayarak, "Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs saat 23.59'a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler" ifadelerine yer vermişti.

Bakan Muş, tacir ve esnafların tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olası olumsuz etkilerini azaltabilmek adına çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının ve borçlunun ödeme gününü 1 Haziran'dan sonra ödeyebilmelerine imkan tanıyan bir projeyi hayata geçirmişti. Muş, ibraz süresinin 30 Nisan-31 Mayıs arasına isabet eden çeklerin söz konusu tarihler arasında ibraz edilemeyeceğini, 1 Haziran'dan sonra kalan ibraz süresi içerisinde ibraz edilebileceğini aktarmıştı. Muş, "Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 15 inci maddesi ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna eklenen Geçici 3 üncü Maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile tam kapanma ile birlikte ticari hayatta meydana gelecek yavaşlamanın tacir ve esnaf bakımından olası olumsuz etkilerini azaltabilmek ve tam kapanma dönemi içinde ödemelerini planlayabilmelerine imkan verebilmek amacıyla, tacir ve esnafın 30 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasına isabet eden kambiyo senedinden ve özellikle çek ve bonodan kaynaklanan borçları ile kamu idarelerine olan borçlarına ilişkin olarak 2021 yılı Mayıs ayı sonuna kadar yasal takip başlatılmamasının amaçlandığı ifade edilmiştir. Anılan düzenleme ile hem Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle uygulanan kısıtlama tedbirleri kapsamında çekini bankaya ibraz edemeyen alacaklının hakkı korunmuş hem de borçlunun ödeme günü bu tarihler arasına denk gelen borçlarını 1 Haziran tarihinden sonra ödeyebilmelerine imkan tanınmıştır" açıklamasını yapmıştı. - ANKARA

Mehmet Muş, Ticaret, Esnaf, Muş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Bakan Muş, esnafa üç günde üç farklı destek sağladı - Son Dakika Ekonomi


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