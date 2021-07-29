Toplantıda iş insanlarının yanı sıra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak , Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan da hazır bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş , Rusya Federasyonu 'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti 'nde Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri... Bakan Muş Tataristan'da Türk iş insanları ile bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi

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