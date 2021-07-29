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Son dakika haberleri... Bakan Muş Tataristan'da Türk iş insanları ile bir araya geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Muş Tataristan'da Türk iş insanları ile bir araya geldi

29.07.2021 08:05
Son dakika haberleri... Bakan Muş Tataristan'da Türk iş insanları ile bir araya geldi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda iş insanlarının yanı sıra Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve Türkiye'nin Kazan Başkonsolosu İsmet Erikan da hazır bulundu.

Başkent Kazan'da basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 1 saatten fazla sürdü.

Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Bakan Muş Tataristan'da Türk iş insanları ile bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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