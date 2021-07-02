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Son dakika haberleri... Bakan Muş: "'Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin' diye çaba harcayanların her hayırlı işin önünde takoz olmaları kendi tabiatlarının gereğidir" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Muş: "'Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin' diye çaba harcayanların her hayırlı işin önünde takoz olmaları kendi tabiatlarının gereğidir"

02.07.2021 13:00
Son dakika haberleri... Bakan Muş:

Son dakika haberler: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin hayrına hiçbir iş yapmayanların Türkiye'nin lehine olan projelere destek vermelerini beklemenin hayal kırıklığı olacağını belirterek, "'Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin' diye çaba harcayanların, lobi yapanların, Türkiye'nin her başarısında üzülenlerin,...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin hayrına hiçbir iş yapmayanların Türkiye'nin lehine olan projelere destek vermelerini beklemenin hayal kırıklığı olacağını belirterek, "'Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin' diye çaba harcayanların, lobi yapanların, Türkiye'nin her başarısında üzülenlerin, bu ülkeye yapılacak her hayırlı işin önünde takoz olmaları kendi tabiatlarının gereğidir" dedi.

Bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısı ile haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, son günlerde siyasi çevreler tarafından yerli ve yabancı yatırımcılara "Bu projeye girenlerin Türkiye'de yatırım yapmasının önünü keseceğiz", "Burnunuzdan fitil fitil getireceğiz", "Bu projeye finans sağlayanlar da unutsun kendini" gibi tehditlerin yapıldığını üzüntüyle karşıladıklarını vurgulayarak, "Bu tehditleri kınadığımızı buradan özellikle ifade etmek istiyorum. Bir yandan 'sermayeye hukuki güvence', 'hukukun üstünlüğü' diyeceksiniz, öte yandan Türkiye'ye yatırım yapmayı planlayan iş çevrelerini hukuksuzca tehdit edeceksiniz" diye konuştu.

Muş, söz konusu ifadelerin tam anlamıyla samimiyetsizlik olmasının yanı sıra Türk kanunlarına göre açık bir suç olduğunu ifade etti. Kanal İstanbul projesine yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar, iş çevreleri ve devletin bürokratlarının tehdit edilemeyeceğini belirten Bakan Muş, "Bu sorumsuz ve hukuk tanımaz açıklamaları yapanların dertlerinin ülke menfaati olmadığını, tam aksine birtakım siyasi saiklerle, sırf karalama kampanyası amaçlı bu tip söylemlere girdiklerini gayet iyi biliyoruz" dedi.

"'Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin' diye çaba harcayanların her hayırlı işin önünde takoz olmaları kendi tabiatlarının gereğidir"

Türkiye'nin hayrına hiçbir iş yapmayanların Türkiye'nin lehine olan projelere destek vermelerini beklemenin hayal kırıklığı olacağına dikkati çeken Bakan Muş, "'Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin' diye çaba harcayanların, lobi yapanların, Türkiye'nin her başarısında üzülenlerin, bu ülkeye yapılacak her hayırlı işin önünde takoz olmaları kendi tabiatlarının gereğidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, pandemi sürecinin sona ermesi, ekonomide olumlu seyrin artarak devam etmesi, sanayinin güçlenmesi, ihracatta rekorlara koşulması, Türkiye'nin emin adımlarla 2023 yolunda güçlü bir şekilde ilerlemesinin birilerini rahatsız ettiğini söyledi.

"Yakalanan uyuşturucuyla ilgili bile 'Bu uyuşturucuyu piyasaya sürecekler' deme rezaletini göstermiş durumdadırlar"

"Güçlü Türkiye'den duydukları rahatsızlık öyle bir boyuta gelmiştir ki gümrüklerde Ticaret Bakanlığı personeli tarafından yakalanan uyuşturucuyla ilgili bile 'Bu uyuşturucuyu piyasaya sürecekler' deme rezaletini göstermiş durumdadırlar" diyen Bakan Muş, gümrüklerde yakalanan uyuşturucu olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişinin tutuklanmasına rağmen hukuken hiçbir işlem yapılmadığını ima ettiklerini aktardı. Muş, bir siyasi parti genel başkanının kendi devletine haksız suçlamaları yapmasının akıl ve izanla değil ancak gaflet ya da kötü niyetle açıklanacak bir durum olduğunu belirtti. Ticaret Bakanlığı tarafından esnafa sağlanan 3 bin ve 5 bin liralık hibe desteği, kira yardımı, gelir kaybı desteği ve ciro yardımı desteklerini hatırlatan Bakan Muş, şunları söyledi:

"Tabii yapılan bu destekleri bazı siyasi çevreler görmezden geldi. Ama ilginç bir tesadüftür ki geçtiğimiz günlerde bir muhalif siyasetçi, bir televizyon kanalında hükümetin esnafa hiçbir şey yapmadığını anlatırken spiker son dakika bilgisi olarak 'Ticaret Bakanlığı esnafa hibe desteği başvurularının süresini uzattı' duyurusunda bulunuyor. Hibe desteği açıklamasını duyan bahse konu muhalif siyasetçi, yapılan hibe desteğinin önemsizliğinden bahsetmeye başlayarak kendi düştüğü durumu düzeltmeye kalkıyor."

"Kim, nasıl rahatsız olursa olsun biz gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz"

Bakan Muş, gerek gümrüklerde gerek ihracatta ve dış ticarette, gerek esnafa yaptıkları desteklerde elde ettikleri başarıların bazı muhalif siyasi çevreleri rahatsız ettiğine vurgu yaparak, "Ama kim, nasıl rahatsız olursa olsun biz gece gündüz demeden daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika haberleri... Bakan Muş: 'Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin' diye çaba harcayanların her hayırlı işin önünde takoz olmaları kendi tabiatlarının gereğidir
Son dakika haberleri... Bakan Muş: 'Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin' diye çaba harcayanların her hayırlı işin önünde takoz olmaları kendi tabiatlarının gereğidir
Son dakika haberleri... Bakan Muş: 'Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin' diye çaba harcayanların her hayırlı işin önünde takoz olmaları kendi tabiatlarının gereğidir
Son dakika haberleri... Bakan Muş: 'Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin' diye çaba harcayanların her hayırlı işin önünde takoz olmaları kendi tabiatlarının gereğidir
Son dakika haberleri... Bakan Muş: 'Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin' diye çaba harcayanların her hayırlı işin önünde takoz olmaları kendi tabiatlarının gereğidir
Son dakika haberleri... Bakan Muş: 'Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin' diye çaba harcayanların her hayırlı işin önünde takoz olmaları kendi tabiatlarının gereğidir
Son dakika haberleri... Bakan Muş: 'Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin' diye çaba harcayanların her hayırlı işin önünde takoz olmaları kendi tabiatlarının gereğidir

Mehmet Muş, Yatırımcı, Türkiye, Muş, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Bakan Muş: ''Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin' diye çaba harcayanların her hayırlı işin önünde takoz olmaları kendi tabiatlarının gereğidir' - Son Dakika


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