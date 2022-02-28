Son dakika haberleri! Bakan Nebati: "2021'de G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk" - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyüdüğünü hatırlatarak, "Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk" ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı, geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla sonuçlarına göre Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11 büyümesini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomimiz 2021 yılı son çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 9,1 oranında büyüdü. Böylece 2021 yıl genelinde büyüme yüzde 11 olarak gerçekleşti. Bu performans ile 2021 yılında verisi açıklanan G-20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduk."

(Mustafa Cenik/ İHA)