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Bakan Nebati akademisyenler ve ekonomistler ile bir araya geldi - Son Dakika

Bakan Nebati akademisyenler ve ekonomistler ile bir araya geldi

22.01.2022 20:11
Bakan Nebati akademisyenler ve ekonomistler ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler, akademisyenler ve piyasa katılımcıları ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomistler, akademisyenler ve piyasa katılımcıları ile bir araya geldi. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda Türkiye'nin yeni ekonomik modeli, kur korumalı mevduat hesabı, ekonomide yaşanan güncel gelişmelere ilişkin konular ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde akademisyenler, ekonomistler ve piyasa katılımcıları ile bir araya geldi. 60'a yakın ekonomist, akademisyen ve piyasa katılımcılarının katıldığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantıda kur korumalı mevduat hesabı, Türkiye'nin yeni ekonomik modeli, ekonomide yaşanan güncel gelişmelere ilişkin konuların ele alındığı öğrenildi. Toplantıda Bakan Nebati'nin 'kur korumalı mevduat' gibi finansal enstrümanların devreye alınabileceğine işaret ettiği bildirildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Bakan Nebati'nin bir sunum gerçekleştirdiği, sunum sonrasında ise tüm katılımcıların sorularını yanıtladığı öğrenildi. Toplantı sonrası ise katılımcılar görüşülen konu başlıklarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ŞİRKETLERİN 10 MİLYAR DOLAR CİVARINDA DÖVİZ BOZDURMA PLANLARININ OLDUĞU SÖYLENDİ"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Toplantıda ekonomide çok ciddi projelerin olduğu söylendi. Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğu söylendi. Kur garantili mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi. Bakanımız 20 Aralık akşamında piyasalara Merkez Bankası'nın ve devletin bir müdahalesi olmadığını ifade etti" dedi.

Ekonomist Hikmet Baydar, "Piyasanın en çok önem verdiği konu güvendir. Açık ve net bir şekilde gereken bilgileri Hazine ve Maliye Bakanımız açıkladı. Son derece samimi bir görüşme gerçekleşti. Nerdeyse herkes içini döktü diyebilirim. Dolayısıyla burada bizim kafamızdaki karışıklıkları gidermeye çalıştı. Son derecede başarılıydı. Bizler de düşünce ve fikirlerimizi ifade ettik. Oldukça olumlu bir görüşme oldu. Böyle görüşmelerin sık sık tekrarlanması taraftarıyım. Çünkü piyasadaki belirsizlikler hep önümüze kur riski ve faiz riski olarak çıkıyor. Böyle toplantılarla bu riskleri ortadan kaldırmamız mümkün olabilecektir" diye konuştu.

Portföy şirketi yöneticisi Bora Doğanay ise "Çok verimli bir toplantı gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanımızın pozitif enerjisiyle bizde yeni program hakkında detaylı bilgi erdi. Sektör olarak bu konuyla alakalı olarak görüşlerimizi ve beklentilerimizi ilettik. İnşallah herkes için hayırlı sonuçlar olur" ifadelerini kullandı.

(Murat Ergin - Muhammed Fırat Aksoy/İHA)

Bakan Nebati akademisyenler ve ekonomistler ile bir araya geldi
Bakan Nebati akademisyenler ve ekonomistler ile bir araya geldi
Bakan Nebati akademisyenler ve ekonomistler ile bir araya geldi
Bakan Nebati akademisyenler ve ekonomistler ile bir araya geldi

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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Maliye, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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