HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kurun tartışılır olmaktan çıktığını ve enflasyonla mücadele edeceklerini belirterek, "Enflasyonla ilgili mücadelemizi açık yüreklilikle yapmamız lazım. Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Bakan Nebati, Ankara'da düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Nebati, Türkiye'nin ihracat odaklı büyümeye devam edeceğini söyleyerek, "Türkiye 2021 yılında ihracatta tarihi bir rekor kırdı. İhracat geçen yıl 225 milyar dolara ulaştı. Ayda 20 milyar dolar ve üzerinde ihracatla yolumuza devam ediyoruz. Yeni ekonomik model düşük cari açıktan bu yıldan itibaren cari fazla ve büyümeyle devam edecek. İhracat artarken içerideki üretim artacak, sanayi gelişecek ve bu yıl tarihi rekorların kırıldığı yeni ekonomik modelin tamamen uygulanabilir olduğu ve bu yılın daha öngörülebilir, istikrarlı Türkiye'nin kazanımlarının en yüksek olduğu yıllardan birisi olacak. Kazancını bereketli, helal yollardan ve üretimlerden geçirenlerin dilimizi çok iyi anlayacağı dönemdeyiz. Bu dönem herkesin kazandığı, önünü gören, hesabını kitabını yapabilen bir dönem olacak. Rahat olun" dedi.

'NET OLARAK ŞUNU SÖYLÜYORUZ, YETER Kİ ÜRET'Bakan Nebati, özellikle son yıllarda hızla değişen sosyoekonomik dinamiklerin önemli dönüşümleri beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, "Bu dönüşümün en önemli aktörleri de küresel talebi ve tüketici beklentilerini en doğru şekilde takip ve analiz eden, değişen tercihlere en kaliteli ürünlerle mevcut gelir dağılımı kompozisyonuna en uygun ürün yelpazesiyle ulaşabilen siz değerli iş adamlarımızdır. Bu dönemde, bu bağlamda hükumetlerimiz döneminde Ar-Ge harcamalarını destekleyen politikalara önem verdik. Getireceğimiz yeni enstrümanlarla üretim odaklı, imalat ve ihracata yönelik firmalarımızı destekleyecek çok önemli çalışmalarımız var. İhracatını geliştirmek isteyen, üretmek isteyen, bize gelecek. Biz de net olarak şunu söylüyoruz; yeter ki üret, ihracat kapasitesini, istihdam kapasiteni artır. Biz seni sırtımızda taşıyacağız, taşımaya devam edeceğiz. Bu gelişmelerle ülkemizi rekabetçi kılma yönünde önemli mesafe aldık" diye konuştu.'20 ARALIK MİLAT'Bakan Nebati, kurun düşürüldüğü 20 Aralık 'ın milat olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın o akşam 'Yeni Türkiye Modeli'ni kamuoyuyla paylaşırken çok önemli tedbirler paketini de ortaya koyduğunu kaydetti. Bakan Nebati, şöyle konuştu: "Bugün Meclis'te yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalar başladı. Meclisimiz çalışmaları bitirdiğinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği tüm alanlarda adımlar atılmış olacak. Bireysel yatırımcıların tekrar algı operasyonlarıyla zarar görmesini engelleyecek, Türk lirasını güçlendirecek, farklı operasyonların etkisi altında kalmayı engelleyecek enstrümanlarımızın tamamını sunduk. Kolaylaştırıcı tedbirlerimizi aldık. Bundan sonra yapılacak şey ekonomi politikalarına dikkatli şekilde takip etme ve elimizdeki toplumsal ritüellere uygun şekilde çıkarılmış enstrümanları uygun şekilde kullanma dönemi. Bunları kullanın. 20 Aralık öncesi oluşturulmuş karamsar tablo ve döviz üzerindeki köpük terse çevrildi. Toplumdaki her bireye kadar önemli kazanımların gerçekleştirildiği bir döneme geçişin moraliyle hareket ediyoruz. 2022 yılında çok güçlü bir şekilde hareket etme olanağını bize sağlamış durumda. Lütfen işinize, gücünüze bakın, her türlü imkandan faydalanın. Ortodoks düşünmek zorunda değiliz. Bize öğretilmiş şeyler çerçevesinde hareket etmek zorunda değiliz. Bu ülkenin iç dinamikleri, kültürel bakışları hepsi dünyanın küresel olduğunun anlaşıldığı dönemde bize bir kazanım sağlıyor, korku değil. Tüm yakın pazarların üretim merkezi olduğumuzu unutmayın. Yakın pazarlardaki çok farklı talepleri karşılayabilecek çok büyük bir üretim üssü olduğumuzu unutmayın. Türkiye pasaportuna sahip olduğunuzu asla unutmayın."'KUR TARTIŞILIR OLMAKTAN ÇIKTI'Bakan Nebati, 'Yeni Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatarak, ilk etapta finansal istikrarı güçlendirici adımları attıklarını söyledi. Nebati, "Kur artık tartışılır olmaktan çıktı. Kur korumalı mevduat ürününü benimseyen bir sonuç almış olduk. Serbest piyasa koşulları altında döviz kurları dengeye kavuştu. Kur korumalı TL mevduat hesabı her gün güncelleniyor. Vatandaşımız kendisini koruyor, kazancını artırıyor. Dün itibarıyla 91,5 milyar liraya ulaşan bir hacme geldik. Sadece bir enstrümandaki bir adımımız bile Türkiye'nin köpüklerle algı operasyonlarıyla nasıl karşı karşıya kaldığının önemli göstergesidir. Bitti köpükler. Algılar da bitti. Algıların her zaman çok güçlü bir performans sergilediğini; ama güçlü performansın mutlak surette güçlü bir duvara toslayacağını da bilelim. Bir yere kadar hareket ettirirler bunu, toplum mühendisliğiyle de pekiştirirler; ama geleceği yer gerçekliktir" dedi. 'YASTIK ALTI ALTINLAR İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK'Bakan Nebati, 'Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yüzde 25'ten 30'a çıkarılan payın bu hafta Meclis'te bitirileceğini belirterek, "Onda da evlenecek, konut alacak, paraya ihtiyacı olan kişinin bütün kazanımlarını sıfırlaması yerine ihtiyacı olan miktarı alabileceği imkanı sağlamış olduk. Yastık altı altınlar için önemli adımlar attık. Yatırım fonlarına kar payı istisnası getirdik. Proje bankacılığı bu ülkenin en önemli enstrümanlarından biri olacak. Asgari ücrette yüzde 50'lik artış yaptık. İşveren üzerindeki yükün de bir kısmını üzerimize aldık. Çalışanları enflasyona ezdirmedik. Aynı zamanda memurlarla ilgili maaş artışlarına gidildi. Maaş artışları 6 ayda bir yapıldığı için kümülatif olarak yüzde 40'ların üzerinde 2022 yılı memur maaşlarında artış gerçekleştirilmiş olacak. Temmuzda pay ve enflasyon farkı ödeneceği için ciddi kazanım elde edilecektir. Asgari emekli maaşını 2 bin 500 liraya çıkardık. Şimdi sıra elimizdeki enflasyonla mücadele etme noktasında atacağımız adımlar" diye konuştu. 'ENFLASYONLA MÜCADELE EDECEĞİZ'

Bakan Nebati, enflasyonla mücadeleyi açık yüreklilikle yapmaları gerektiğini vurgulayarak, "Dünyada enflasyon bir gerçek. Sadece Türkiye'de enflasyon varmış gibi algılamak ona göre planlama yapmak doğru değil. Dünyada emtiadaki fiyatların yüksekliği, taşımadaki ağır yükler, özellikle de Türkiye gibi ülkelerde iç dinamiklerin getirdiği talepler nedeniyle enflasyon dünyanın gündeminde. Enflasyonla mücadele edeceğiz. Emtia fiyatlarındaki taşıma fiyatlarındaki yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz. Kurdaki ataklardan dolayı kaynaklanan yüksek fiyatlarla mücadele edeceğiz. Bunun üzerinden yürüyeceğiz. Türkiye'de bütçe disiplininden asla taviz vermeden enflasyonla mücadelemizi en sert ve kararlı şekilde devam ettireceğiz. Enflasyon önceliğimiz ve mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Sonrası yeni ekonomik modelimizin devam ettirilmesi. 2022 yılının öngörülebilir istikrarlı hedeflere uygun şekilde devam ettirilmesi ve aldığımız gücü topluma ekonomik politikalar yoluyla yaymak" dedi.