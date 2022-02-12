Nebati yeni ekonomi paketini açıkladı - Son Dakika

Yastık altının ekonomiye kazandırılacağını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 60 milyar liralık da yatırım destek paketi açıkladı. Erdoğan'dan da KDV'de indirim açıklaması geldi. Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yeni ekonomi paketini açıkladı. Paketin tanıtımında, "Altın bir tasarruf aracı, ekonomiye kazandırılacak" diyen Nebati, yastık altı altınlar ile ilgili sisteme ilişkin, "1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere bin 500'ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Nebati, yeni uygulama kapsamında vatandaşların fiziki altınlarını kolay ve güvenli bir şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edebileceğini ve bu altınların talep edilmesi halinde fiziki olarak geri alınabileceğini söyledi.

Nebati, "(Sisteme kazandırılan altınların) karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanılabilecek" ifadelerini kullandı. 60 milyar liralık destek paketi

"Biz tasarruflarımızı bir tarafta artırırken öbür tarafta da Türkiye ekonomi modelinin gereklerini yerine getirecek dağıtım sistemini çok iyi kurmamız lazım" diyen Nureddin Nebati, dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye hedefiyle 60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturulduğunu açıkladı. Nebati, "Bu, bitince başlayacak paketlerin ilk adımı olacak. Yeter ki üretin. Yeter ki yatırım yapın. Yeter ki bu ülkeye katma değer sağlayacak adımları atın. Tüm sektörlerin ama tüm sektörlerin hepsinin önünde yol açacak olacağız" şeklinde konuştu.

Yatırım destek paketi, ihracat destek paketi, işletme harcamaları destek paketi olmak üzere üç paketin uygulamaya koyulduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı, "İhracatın artırılması, yatırım ve üretimin desteklenmesi, finansmana erişim imkanlarının artırılması tüm bunlar ilk gün, yani 20 Aralık'ta ifade ettiğimiz tedbirlerdeki en önemli cümleciğin bir özeti" ifadelerini kullandı.

Her bir KOBİ için maksimum kredi limitinin 25 milyon lira, büyük firmalar için de 100 milyon lira olacağını açıklayan Nebati, bankalara seslenerek, "Katılım, kamu, özel bankalarımız var. Lütfen Türk finansal sistemine kamu ve özel bankaları size bizimle iş birliği yapan özel bankalarımız hızlı bir şekilde bu işi kolaylaştırıcı olarak adımlarını atsın" diye konuştu.

Enflasyona karşı da birlik çağrısı yapan Nebati, "Türkiye ekonomi modeli, geçmiş ekonomi politikalarının kapsamlı ve bütüncül değerlendirilmesiyle oluşturulmuş bir ekonomi politikası olmakla beraber bugüne kadar ortaya çıkan risklerin bertaraf edilmesini amaçlayan modeldir. Kısa süreli sermaye hareketlerinin negatif etkilerini zayıflatarak döviz kurunun enflasyon üzerindeki etkilerini azaltmayı amaçlıyoruz. Üretimi artırarak enflasyonunun düşüşü amaçlardan birisidir" diye konuştu.

"Doğal gaz fiyatları reel fiyatların da altındadır"

"Enflasyon, Türkiye'de ve dünyada daha uzun süre konuşacağımız önemli bir problem. Dünyada enflasyon en gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere, gelişmekte olan ülkelerin ortak belası" diyen Nebati sözlerini şeyle sürdürdü:

"Reel elektrik fiyatlarının değişimi, Norveç'ten başlayarak şu yükselişe bakın ve Türkiye'ye gelin. Reel olarak elektrik fiyatları halen negatif olarak seyrediyor. Bu ne demektir? Doğal gaz fiyatları da aynı şekilde reel olarak Türkiye'de halen negatif. Peki, bu ne demektir? Biz Türkiye olarak kamu maliyesi olarak aslında halen sübvansiyonlara çok ciddi şekilde devam ediyoruz demektir."

Nebati, "Elektrik fiyatlarındaki yükselişten serzenişte bulunanlar şunu Türkiye'de elektrik, doğal gaz fiyatları reel fiyatların da altındadır" diye konuştu.

Erdoğan: KDV yüzde 1'e düşürülecek

Geçen hafta koronavirüse yakalandığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, toplantıya video bağlantıyla katıldı.

"Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe koyulmasına karar verildiğini" belirten Erdoğan, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan, "KDV'si yüzde 1'e inen ürünlerin, enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığa sahip olduğunu" söyledi.

DW/ SÖ,ET

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