Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ

01.03.2022 16:29

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce Valiliği'nde gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce Valiliği'nde gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Özer, Düzce'ye 18 yeni anaokulu yatırımı yapacaklarını ifade ederek, "Düzce'deki yatırımlarımızda ana odaklarımızdan biri de okul öncesi eğitimdi. Düzce'mize bu yatırımlara ilave olarak 18 anaokulu yatırımı verdik. Düzce'ye yeni 18 anaokulu yapacağız. Bunun 10 tanesini merkezde yapacağız. 1 tanesini Akçakoca'da, 2 tanesini Cumayeri'nde, 1 tanesi Çilimli'de, 1 tanesi Gölyaka'da, 1 tanesi Gümüşova'da, 1 tanesi Kaynaşlı'da ve 1 tanesi Yığılca'da olacak. Bunlara ilave olarak merkezde 24 derslikli yeni bir ilkokul yapacağız. Yine Dikmeli de 8 derslikli bir İlkokulu da yatırım programına dahil etmiş olacağız" dedi.

3 YENİ BİLİM SANAT MERKEZİ

Özel yetenekli öğrencilerin kendilerini geliştirmesi konusunda bilim-sanat merkezleri konusunda çalışmaları olduğunu anlatan Özer, "Düzce'de 1 tane bilim sanat merkezi vardı. Bugün 3 yeni bilim sanat merkezi açma kararı aldık. Bunlardan birini Akçakoca'da, 2 tanesi ise merkezde açılacak. Dolayısı ile merkezde bilim sanat merkezi sayısı 3 olacak. Düzce genelinde bilim sanat merkezi sayısı 4'e çıkmış olacak. İnşallah bu yatırımların hayata kısa sürede geçmesini ve geçtikten sonra da Düzce'de eğitim kalitesinin çok iyi noktalara gelmesini istiyorum" diye konuştu.

Bakan Özer, daha sonra Düzce Belediyesi'ni ziyaret etti.

Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ
Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ
Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ
Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ
Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ
Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ

YORUMLAR
500
Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Tüm Türkiye sathında 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfını hizmete alacağız' Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Tüm Türkiye sathında 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfını hizmete alacağız' Özer : '1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır' Özer : '1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az 2 doz aşısını tamamlamış bulunmaktadır'

Düzce Valiliği, Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Düzce, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ - Son Dakika


Son Dakika
16:31 Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım
16:29 İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı
16:23 Bakan Koca'dan maske sinyali: Zorunluluk kalkıyor mu? Gözler yarınki toplantıda
16:13 Filistinli genç kıza saldıran İsrail polisinin görüntüleri kamerada!
16:06 Türkiye karşıtı ABD'li senatör, Türk SİHA'larının Rusya - Ukrayna savaşındaki başarısını sosyal medyadan paylaştı!
16:06 Aslışah Alkoçlar 5 ay önce doğum yapmıştı! Şimdiki halini görenler mest oluyor
15:56 Savaş uzarsa ekmeği, yağı ve unu daha pahalıya alacağız!
15:48 Eski koltukta gelecekten haber veren not buldular! Okuduklarına inanamadılar
15:42 Rusya'nın en büyük saldırısı bu gece olacak: 24 saat içinde başlayacak ve 72 saat şiddetli devam edecek!
15:41 Rusya-Ukrayna savaşında 'termobarik roket' korkusu: Etkileri ne, kurtulmak mümkün mü? Uzmanlar anlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 16:48:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | BAKAN ÖZER: BU DÖNEMİ DE YÜZ YÜZE EĞİTİMDE TUTARAK NİHAYETLENDİRECEĞİZ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement