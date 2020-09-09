TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cuma günü 'Lisanslı Depo Desteği' kapsamında, 16.4 milyon lira destek ödemesi yapılacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş ve Bakanlığımıza bildirilmiş 95 lisanslı depoya 2020 yılı ikinci dönem için toplamda, bu hafta Cuma günü 16.4 milyon lira, saat 18.00 itibariyle kira bedeli olarak ödenecek." ifadelerini kullandı.
Haber: ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 23:49 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: 16,4 milyon TL Lisanslı Depo Desteği, Cuma günü heseplara yatacak - Son Dakika