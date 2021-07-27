Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: "Afetlerle mücadelede çalışmalarımızı doğayla uyumlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor, yenilikçi yukarı havza tedbirlerini... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli: "Afetlerle mücadelede çalışmalarımızı doğayla uyumlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor, yenilikçi yukarı havza tedbirlerini...
27.07.2021 10:20
Son dakika haberi: Bakan Pakdemirli: "Afetlerle mücadelede çalışmalarımızı doğayla uyumlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor, yenilikçi yukarı havza tedbirlerini riskli bölgelerde yaygınlaştırıyoruz.
Bakan Pakdemirli: "Afetlerle mücadelede çalışmalarımızı doğayla uyumlu bir şekilde sürdürmeye devam ediyor, yenilikçi yukarı havza tedbirlerini riskli bölgelerde yaygınlaştırıyoruz." - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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