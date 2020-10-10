Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: Andırın ve Kadirli'deki yangınları kontrol altına aldık - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: Andırın ve Kadirli'deki yangınları kontrol altına aldık

10.10.2020 22:53
Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: Andırın ve Kadirli'deki yangınları kontrol altına aldık, System.String[]

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş #Andırın ve Osmaniye Kadirli ilçelerimizde çıkan orman yangınlarını da ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde kontrol altına aldık. Gayretlerinden dolayı tüm kahramanlarımızı kutluyorum."

Kahramanmaraş, Osmaniye, Kadirli, Andırın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: Andırın ve Kadirli'deki yangınları kontrol altına aldık - Son Dakika

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