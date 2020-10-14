Son dakika haberleri: Bakan Pakdemirli: "Bu teknoloji sayesinde, işgücü kullanımında yüzde 50'ye varan tasarruf...
14.10.2020 10:36
Son dakika haberler... Bakan Pakdemirli: "Bu teknoloji sayesinde, işgücü kullanımında yüzde 50'ye varan tasarruf sağlayacak, gübre kullanım etkinliğini yüzde 20-40'lardan yüzde 60'lara çıkaracak, bitki koruma ilaçlarını yüzde 30 daha az kullanacak, sertifikalı tohum kullanımı ile verimlilikte yüzde 20-25 artış.
Bakan Pakdemirli: "Bu teknoloji sayesinde, işgücü kullanımında yüzde 50'ye varan tasarruf sağlayacak, gübre kullanım etkinliğini yüzde 20-40'lardan yüzde 60'lara çıkaracak, bitki koruma ilaçlarını yüzde 30 daha az kullanacak, sertifikalı tohum kullanımı ile verimlilikte yüzde 20-25 artış sağlayacağız." - ANKARA
Son Dakika Trump'a tapan Hindistanlı adam depresyona girip hayatını kaybetti Emlakçılıkta yeni dönem: Yetki belgesi olmayan faaliyet gösteremeyecek Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de