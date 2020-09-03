Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, Çardak yangını için Denizli'ye geliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli, Çardak yangını için Denizli'ye geliyor
Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 4 saattir devam eden Çardak'taki orman yangınını yerinde incelemek için Denizli'ye geliyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 4 saattir devam eden Çardak'taki orman yangınını yerinde incelemek için Denizli'ye geliyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çardak ilçesi Hayriye Mahallesinde saat 13.40 sıralarında başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarını yerinde denetleyecek. İzmir'den helikopterle Denizli'ye doğru yola çıkan Bakan Pakdemirli, havadan yangının devam ettiği sahada inceleme yapacak. Daha sonra Çal Orman İşletme Müdürlüğü Çardak Orman İşletme Şefliğine inecek olan Pakdemirli, burada yangının durumu ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verecek. - DENİZLİ
Son Dakika ABD'de 18 yaşındaki siyahi genç, polis tarafından vurularak öldürüldü Sudan'da yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Son Dakika: Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup oldu Avusturya Başbakanı Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Baskı ve şantajlarına boyun eğmemeliyiz Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Vaka sayısında başı çekiyor! İşte Ankara'nın korkutan koronavirüs yoğunluk haritası İlk kez A Milli Takım'a çağrılan Mert Hakan Yandaş, Macaristan maçına 11'de başladı Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Galatasaray, Arda Turan'ın 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol attığı maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı