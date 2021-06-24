Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli'den Ege'ye 19 yer altı barajı müjdesi (2) - Son Dakika

HÜSN-İ HAT VE TEZHİP SERGİSİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Fuarı'nın açılışının ardından Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nde gerçekleştirilen Hüsn-i Hat ve Tezhip Sergisi'nin açılışına katıldı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi desteğiyle Manisa Geleneksel Sanatları Derneği sanatçılarının eserlerinden oluşan serginin açılışında konuşmalardan önce Kur'an-ı Kerim okundu. Bakan Pakdemirli, açılışta yaptığı konuşmada, dünyanın birçok ülkesini dolaştığını, Türkiye'deki illeri defalarca ziyaret ettiğini anlattı. Her gittiği yerde el sanatlarını yakından incelediğini dile getiren Pakdemirli, "El sanatlarının birçoğu kaybolmaya yüz tuttu. Tire'de keçe ustaları vardı. Onlar da hayatta kalma mücadelesi veriyor. Parayla ölçülemez bu değerler. Milyonları yığsanız yaptıracak kimse bulamazsınız. Sanatçı olmak için işe yüreğinizi katmalısınız. İşinizi aşkla yaparsanız o iş bir sanat oluyor" dedi.

Ege Üniversitesi'ne Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'ni kazandırdıkları için teşekkür eden Bakan Pakdemirli, MÜSİAD'ın Türkiye ve dünyadaki temsilci sayısıyla çok önemli kurum olduğunu belirtti. Tarımsal desteklerin birlikte anlatılıp, pazarlanması anlamında iş birliği yaptıklarını söyleyen Pakdemirli, konuşmasına şöyle devam etti: "Tezhip sanatları medeniyetin ve zarafetin bir ifadesidir. Kur'an Mekke'den geldi, Mısır'da okundu ama İstanbul'da yazıldı. Bu bize nasip oldu. Bunda sanatçılarımızın rolü var. 81 ilimizde el sanatlarının kaybolmaması için incelemeler yapılıyor. Bu değerlere önem verilmesini istiyorum. Bakanlık olarak da 6 el sanatları eğitim merkezimiz var. Geleneksel sanatların geçim kaynağı olmasına çalışıyorum. Bunların değeri yavaş yavaş anlaşıldığı için sanatçıların el emeğinin karşılığı da oluşmaya başladı. Binlerce yıldır hem Asya hem de Anadolu topraklarında çok önemli eserler bıraktık. Bunun devamının getirilmesi gerekir. Sanatımız, kültürümüz, geleneklerimiz adına serginin hayırlı olmasını dilerim."VALİ KÖŞGER'DEN 'MEDENİYET' VURGUSUİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de Türkiye'nin öteden beri medeniyet iddiası olan ülke olduğuna dikkat çekip, medeniyetin varlığı için sanat yolunun eksik olmaması gerektiğini dile getirdi. Köşger, "MÜSİAD ülkemizin Anadolu'nun bağrından kopmuş iş adamlarının oluşturduğu, bizim kendi kökümüzden gelen sanata sahip çıkan bir kuruluş olarak takdire değer. Bunu yapanları alkışlamak lazım. Biz kendine özgü medeniyeti olan bir milletiz. Kendi köklerimize sahip çıkmalıyız. Dünyaya söyleyeceğimiz orijinal sözler olacak. Oradan uzaklaştığımızda ortaya karikatürler çıkıyor. Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar medeniyetimiz bu sanatkarların omuzları üzerinde yükseldi. Bu sanatı ve sanatçıları değerli buluyor, teşekkür ediyorum" dedi. Serginin açılışında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kültür sanat alanında gelişmeyen bir ülkenin bağımsızlığını sürdürebilmesi mümkün değildir" sözünü hatırlatan MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da MÜSİAD olarak kuruldukları günden bugüne kadar ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Saygılı, "Kültürel değerlerimizin yaşatılmasına yönelik çok yönlü çabalarımız var. Hz. Mevlana'nın bir sözü var; 'Aynı dili konuşanlar değil aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır'. İslam sanatını yakından tanımak, onu yaşamak için bir fırsat olarak düşündüğümüz bu sergiye destek veren hattatlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Bakan Bekir Pakdemirli'ye babası merhum Ekrem Pakdemirli'nin resmedildiği kara kalem çalışmasını hediye etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bakan Pakdemirli ve davetliler, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,