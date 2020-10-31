Bakan Pakdemirli'den Buse Hasdemir itirafı: Nasıl çıkartacağız bu kızı dedim - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'de birçok evde hasar meydana geldi. Bazı binalar tamamen yıkılırken, bu binalardan biri de Rıza Bey Apartmanı oldu. Bayraklı'da bulunan apartman, depremde yıkılan en büyük bina olarak kayıtlara geçerken, depremin simge isimlerinden biri olan Buse Hasdemir de bu apartmanın enkazından sağ olarak çıkarıldı.

"ŞÜKÜR HAYATTASIN"

Buse Hasdemir ile enkaz altındayken konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hastaneye kaldırılan Hasdemir'i ziyaret etti. İkili arasındaki görüşmede Pakdemirli, "Şükür hayattasın. Önünde koca bir hayat var. Geride kalanlara rahmet sana da acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"NASIL ÇIKARTACAĞIZ BU KIZI DEDİM"

Hasdemir'e itirafta bulunan Bakan Pakdemirli, " Bina tamamen yıkılmıştı. 7'nci kata 3 adımda çıktım. Sen 'birinci kattayım' deyince nasıl çıkartacağız bu kızı dedim ama çok şükür ki çıkartabildik" dedi.

"BACAKLARIMIN ÜZERİNDEKİ DEMİR KAPIYA DUVAR YIKILDI"

Görüşmede yaşadığı korku dolu anlatan Buse Hasdemir ise, bacaklarının üstünde demir bir kapının olduğunu, üzerine ise büyük bir beton duvarın yıkılmış olduğunu söyledi.