Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli'den telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli'den telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz ile ilgili açıklama Açıklaması

30.10.2020 23:37
Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli'den telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz ile ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonla iletişim kurduğu Buse Hasyılmaz'ın enkaz altında yalnız olmadığını belirterek, "Anne ve babası yanında.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonla iletişim kurduğu Buse Hasyılmaz'ın enkaz altında yalnız olmadığını belirterek, "Anne ve babası yanında. Yanında dişçide olan iki kişi daha var. Onların da sağ salim olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ayrıca İnci var, Buse'ye yakın bir yerde." dedi.

Depremde yıkılan Bayraklı ilçesi Sakarya Caddesi'ndeki binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarını takip eden Pakdemirli, Buse Hasyılmaz ile telefonda görüştüğünü hatırlattı.

Bir süredir Hasyılmaz'a ulaşamadıklarını söyleyen Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Son 10 dakikadır Buse'ye ulaşamıyoruz. Uyumuş olabilir, başka bir şey olabilir ama şu saate kadar Buse ile sürekli hem ailesini konuşturduk hem biz konuştuk. Buse yalnız değil içeride. Anne ve babası yanında. Yanında dişçide olan iki kişi daha var. Onların da sağ salim olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ayrıca İnci var, Buse'ye yakın bir yerde. Şu an ana merkezde iki odakta binanın bu tarafından bir çalışma yürütülüyor. Ayrıca binanın her tarafında ciddi çalışma yürütülüyor. İnşallah yaralılara sağ salim ulaşma amacımızla sonuna kadar çalışmaları yerinde takip ediyoruz."

Bakan Pakdemirli, Buse'nin, telefonunun şarjının bir süre önce bitmesi nedeniyle annesinin telefonundan bağlantı kurmaya başladığını anlattı.

Ekiplerin yoğun bir çalışma içinde olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Dehliz de açıldı. Hızlı bir şekilde engelleri geçerek Buse'ye ulaşacaklar. Çok dikkat edilerek yapılması gereken bir çalışma var burada. Bina göçmüş durumda. Her an her şey olabilir. Bu anlamda destekler koyarak, kolonları, kirişleri keserek ilerliyor arkadaşlar." diye konuştu.

"En büyük öncelik, yaralılarımıza sağ salim ulaşmak"

Pakdemirli, çalışmalardaki son durumla ilgili soru üzerine, yaşanan depremin büyük bir afet olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İzmir'de uzun süredir olmamış derecede bir deprem. Bazı binalar ciddi şekilde hasarlı. Özellikle hasarlı binaların hangileri olduğuna baktığınız zaman, altında dükkanı olan binaların hasarlı olduğunu görüyoruz. İnşallah bundan maksimum derecede canlı vatandaşımızı çıkarmak, minimum kayıpla bu işi atlatmak, ekipler çalışıyor, tüm öncelik bu.

Elbette bugün itibarıyla vatandaşlarımız evlerine girmekten imtina ediyorlar. Belli konforları azalmış durumda. Onlara da sabırları için teşekkür ediyorum. En büyük öncelik, bina ve göçük altında kalmış yaralılarımıza sağ salim ulaşmak."

Bekir Pakdemirli, Bayraklı, Bakan, Anne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Bakan Pakdemirli'den telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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