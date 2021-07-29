Son dakika haberleri... Bakan Pakdemirli'den, Türkiye genelindeki yangınlara ilişkin paylaşım Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde 28-29 Temmuz'da 17 ilde toplam 58 orman yangınının meydana geldiğini belirterek, bu yangınlardan 38'ini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülke genelinde çıkan yangınlara ilişkin bilgiler verdi.

Türkiye genelinde 28-29 Temmuz'da 17 ilde toplam 58 orman yangınının çıktığını aktaran Pakdemirli, bu yangınlardan 38'ini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Pakdemirli, Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere 7 ilde toplam 20 yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yangınları kontrol altına almak için 2 İHA, 3 uçak, 38 helikopter, 1 insansız helikopter, 680 arazöz ve 4 bin personelimiz görevde. Bu süreçte tüm zor şartlara rağmen var gücüyle çalışan orman kahramanlarımıza, onları destekleyen tüm kamu kurumlarımıza, belediyelerimize, özel sektörümüze ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."